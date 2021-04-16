Два человека пострадали при пожаре в ереванской больнице

16 апреля 2021, 10:04

Врач и пациент пострадали при пожаре в клинике Ереванского медуниверситета, 11 человек были эвакуированы.

Врач и пациент получили ранения в результате пожара в больничном комплексе "Гераци" Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ). По данным спасателей, сообщение по пожаре поступило в 06.24 (05.24 мск), возгорание произошло на третьем этаже медучреждения, сообщило сегодня ИА "Новости-Армения" со ссылкой на МЧС республики.

До прибытия спасателей были эвакуированы 11 больных, сгорели два матраса и два шкафа, ожоги получил пациент 1980-го года рождения. До прибытия пожарных персонал больницы пытался самостоятельно потушить огонь, в результате чего врач отделения повредил руку, привел сегодня News.am слова руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

Пожар был локализован в 06.34 (05.34 мск), потушен в 06.43 (05.43 мск), сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа 2019 года шесть человек доставлены в больницы в результате пожара в торговом центре "Малатия Молл" в Ереване.