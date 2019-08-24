24 августа 2019, 19:05

Шесть человек пострадали при пожаре в ереванском торговом центре

Крупный пожар произошел сегодня в торговом центре "Малатия Молл" в Ереване. Шесть человек доставлены в больницы.

Сигнал о возгорании в торговом центре поступил сегодня в 15:47 по местному времени (14:47 мск).

В результате пожара есть пострадавшие. Четыре человека доставлены в медицинский центр «Астхик», двое - в Научный центр радиационной медицины и ожогов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести, передает NEWS.am.

Сотрудники магазина "Вега", где возник пожар, пытаются спасти товар - они выбрасывают на улицу с верхних этажей технику в коробках, передает «Sputnik Армения».

В общей сложности на месте происшествия работают 14 расчетов МЧС, две пожарные лестницы, отряд Центра по выполнению специальных спасательных работ, оперативная группа и группа реагирования Национального центра кризисного управления, а также инструктор по оказанию психологической помощи, передает агентство «Новости-Армения».

Ранее "Кавказский узел" писал о пожаре в торговом центре "Садарак" в Баку 4 августа. Тогда семь сотрудников МЧС были госпитализированы с отравлением дымом во время тушения огня.

Примечание:

"25 человек пострадали при пожаре на парковке в Ереване", "Дилижанский тоннель в Армении закрыт после пожара", "При пожаре на химзаводе "Наирит" в Ереване погибло четыре человека".

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