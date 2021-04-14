Слова Кадырова о Навальном и Коране вызвали скепсис у пользователей сети

14 апреля 2021, 14:40

Заявление Рамзана Кадырова о том, что Алексей Навальный не вправе читать Коран, выглядит "политической провокацией", как и жалоба Навального на отказ предоставить ему Коран для чтения, указала ведущая "Эха Москвы" Маша Майерс. Пользователи интернета выразили сомнение в том, что глава Чечни уполномочен выступать от имени всех мусульман, а исламовед Роман Силантьев раскритиковал Навального за попытку заручиться поддержкой мусульман.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров, узнав о просьбе Алексея Навального предоставить ему для чтения Коран, заявил, что Навальный не имеет права упоминать и читать Коран. От имени всех российских мусульман глава Чечни призвал сотрудников колонии не выполнять просьбу заключенного.

Алексей Навальный, который содержится в Покровской колонии ИК-2, сообщил, что подал на руководство колонии в суд, поскольку сотрудники не предоставляют ему книги, которые он заказал для чтения, в частности Коран, ссылаясь на необходимость их проверки на экстремизм.

На публикацию Рамзана Кадырова обратили сегодня внимание ведущие "Эха Москвы" Маша Майерс и Алексей Нарышкин в прямом эфире, запись которого опубликована на YouTube-канале радиостанции. В частности, Маша Майерс усмотрела в заявлениях как Навального, так и Кадырова признаки "политических провокаций".

"Не надо вестись на эти политические провокации. Они довольно, как мне кажется, недорого стоят с обеих сторон. Есть книга, ее можно читать. Текст канонический, каждая буква, каждое слово в этом тексте выверены за многие столетия, какие претензии?.. ФСИН, какая логика, объясните мне? Дайте Навальному Коран, и мы не будем это обсуждать и тратить бесценное время в прямом эфире "Эха Москвы" на подобного рода дискуссии. Дайте Навальному Коран, зачем бы он ему ни был нужен", - сказала она.

Алексей Нарышкин поинтересовался, прав ли, по мнению коллеги, Рамзан Кадыров, предположивший, что Навальный, "сидя в колонии, хочет завоевать аудиторию". "Кадыров в этом, безусловно, прав. Но Кадыров не прав, как мне кажется, в том, что для того, чтобы ему (Навальному) получить Коран, надо пройти еще какой-то, я не знаю, тест на профпригодность. Что, руки у него грязные, у Навального? А у меня чистые - я должна к Кадырову пойти спросить, можно ли мне Коран почитать? Я возьму и почитаю. Но просто у меня есть возможность [...] купить Коран и прочитать его, а у Навального нет", - сказала Маша Майерс.

"Наверное, расчет такой, что верующие - хотя бы какая-то часть - подумают: "Ого, как это Навальному не дают Коран? Если человек хочет погрузиться в религию, как можно не дать ему книгу!" - и должно начаться бурление. А вместо бурления выходит Кадыров и говорит, какого черта вообще Навальный смотрит даже на Коран и пытается его изучить", - предположил в ответ на это Алексей Нарышкин.

Алексей Навальный в своем Instagram-аккаунте пояснил 13 апреля, что планировал "глубоко изучить и понять Коран" для "улучшения самого себя" во время заключения. "Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант - купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать. Но! В моем «дружелюбном концлагере» ненавидят книги! Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их «надо проверять на экстремизм». Это занимает три месяца", - написал он.

Репост публикации в Telegram-канале Рамзана Кадырова, размещенный сегодня на сайте "Эха Москвы", набрал к 14.40 мск 289 комментариев. Авторы некоторых из них подвергли сомнению право Кадырова озвучивать такие призывы к сотрудникам ФСИН.

"У нас свобода вероисповедания. Навальный может изучать любую форму религий, если есть время и желание", - написал, в частности, sandro_2021. "А Кадыров правообладатель?" – поинтересовался matzuvi. "Магомет писал Коран всем, но доступ к истине оставил на усмотрение г-на Кадырова", - сыронизировал czerni.

"А чего это Кадыров так сильно не хочет, чтобы Навальный прочитал Коран? Даже террористы читают его и с Кадыровым при этом не советуются. Навальный же всего лишь дать почитать просил, а не подтереться им или разоблачить автора", - написал come_on.

"Кто дал право Кадырову что-либо запрещать Навальному, да еще от имени всех мусульман", - задался вопросом mmm111. "Кто, интересно, уполномочил Рамзана говорить от [имени] всех мусульман России?" – поинтересовался zlatoalex. "Он никого не спрашивает. Он же падишах", - пошутил в ответ ivar1964.

Политический активист Константин Котов, который отбывал срок в той же колонии, где сейчас находится Навальный, подтвердил, что сотрудники проверяют на экстремизм книги, которые получают заключенные. "Формально они проверяют литературу, которая к тебе приходит, которая есть у тебя, на то, не нарушает ли она закон, нет ли ее в списках экстремистской литературы. Но на самом деле вот эти критерии проверки у них очень размытые, например, у меня была с собой книга действующего сотрудника ФСИН, и мне ее не дали, так как сказали, что якобы она пропагандирует арестантскую идеологию. Она была написана сотрудником ФСИН и проверена в изоляторе в Москве. И как раз насчет Корана, с Кораном ситуация особая в этой покровской колонии, потому что Коран не видел ни разу ни у одного осужденного, я не видел Коран в библиотеке. В библиотеке есть Библия, но нет Корана. Это показатель для покровской колонии на самом деле", - привел вечером 13 апреля слова Котова телеканал "Дождь" на своем сайте.

Алексей Навальный неоднократно допускал резкую публичную критику обычая ношения хиджаба. Так, 15 ноября 2017 года в Twitter он сравнил ее с унижением. 21 апреля 2016 года, комментируя в Facebook новость о том, что жена президента США Мишель Обама во время визита с супругом в Саудовскую Аравию не покрыла голову, Навальный одобрил ее решение.

Попытка Алексея Навального заручиться поддержкой мусульманского электората, запросив в колонии Коран, не достигнет своей цели, потому что мусульмане относятся к Навальному отрицательно, считает исламовед Роман Силантьев.

"Я понимаю логику Кадырова. Он, на мой взгляд, изложил точку зрения и традиционных, и нетрадиционных мусульман – у них есть консенсус по Навальному, даже радикальные мусульмане не склонны доверять Навальному. [...] Поэтому попытка Навального заручиться симпатией мусульманского электората не является очень умной", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

В марте 2017 года Навальный заявил, что считает неуместным ношение мусульманских платков в общественных учреждениях и государственных органах. При этом он привел в пример Чечню, говорится в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение", в котором изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Напомним, 2 февраля суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

* - решением Минюста РФ организация внесена в реестр НКО, выполняющих роль иноагента