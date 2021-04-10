Акция протеста на территории бывшего ипподрома в Тбилиси. 10 апреля 2021 года. Скриншот публикации https://www.facebook.com/TVFormula/posts/537072111007844

10 апреля 2021, 16:54

Активисты выступили против проекта создания Центрального парка в Тбилиси

Мэрия Тбилиси утвердила проект Центрального парка без учета мнения местных жителей, заявили участники акции протеста, недовольные планами создания разветвленной сети бетонных дорожек и развлекательных зон.

Как сообщал "Кавказский узел", еще в ноябре 2011 года активисты безрезультатно протестовали против вырубки сотен деревьев в районе ипподрома при строительстве скоростной трассы. В результате, по словам председателя "Группы сторонников "Гринпис" Лаши Чхартишвили, "Тбилиси потерял легкие, как называли громадную территорию ипподрома". Весной 2019 года группа студентов и школьников провела в центре Тбилиси акцию с требованием улучшить экологическую обстановку в городе. Протестующие, в частности, потребовали устроить на территории бывшего ипподрома Центральный парк.

Столичные власти представили проект Центрального парка, однако активисты его раскритиковали как утвержденный непрозрачно, без учета мнения местных жителей и специалистов. Сегодня на бывшем ипподроме собрались несколько десятков человек.

"Они анонсировали проект, а уже на следующий день устроили на ипподроме строительную площадку. В проекте не учли суть ипподрома, его ценность. Они хотят сделать здесь множество бетонных тропинок, вписав в природный ландшафт тысячу активностей, которые никому не нужны… Они планируют построить здесь ресторан. Мы хотим, чтобы на этой территории было как можно меньше бетона, меньше развлекательных пространств", — процитировали сегодня одну из участниц митинга "Новости-Грузия".

Обустройство Центрального парка на месте бывшего ипподрома началось в конце октября 2020 года, работы планируется вести в течение двух лет, указано в публикации.

Как видно на фотографиях, опубликованных сегодня на странице грузинского телеканала Formula в Facebook, участники акции протеста пришли с детьми и домашними животными. Дети на месте изготавливали плакаты и раскладывали их на траве. На плакатах было написано "Спасите ипподром!", "Больше зелени, меньше бетона!". 

Территория бывшего ипподрома составляет более 36 гектаров, она подарена муниципалитету основателем правящей партии "Грузинская мечта" миллиардером Бидзиной Иванишвили. Согласно проекту, территория парка будет разделена на 26 зон, там появятся образовательный центр и ботанический сад, фонтан и амфитеатр, спортивная зона, скейтпарк, места для прогулок с животными, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, тоннели, зиплайн. Проект также предусматривает обустройство велосипедных тропинок, пространства для стритбола и скалолазания. Вокруг Центрального парка построят три автостоянки, говорится в публикации "Sputnik-Грузия" от 8 октября 2020 года.

Примечание:

"Участники акции протеста остались ночевать у места строительства Намахванской ГЭС", "Оползень в Тбилиси произошел после строительства дороги к элитным домам", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 апреля 2021, 22:53

10 апреля 2021, 21:55

  • Карабахцы почтили память жертв трагедии в Мараге

    Участники акции в Степанакерте по случаю 29-й годовщины массового убийства жителей села Марага призвали международное сообщество дать оценку действиям азербайджанских военных. Бывшие жители Мараги рассказали "Кавказскому узлу", что в результате обострения конфликта в 2020 году вновь стали вынужденными переселенцами.

10 апреля 2021, 20:56

10 апреля 2021, 20:28

10 апреля 2021, 20:17

  • Жители Белореченска потребовали закрыть свалку с сочинским мусором

    Около 500 жителей Белореченска провели митинг против мусорного полигона, они больше года добивались от властей согласования акции. Поручения губернатора Краснодарского края по рекультивации свалки и поиска альтернативной площадки не выполняются, заявил эколог Евгений Витишко.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи