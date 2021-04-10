Активисты выступили против проекта создания Центрального парка в Тбилиси

10 апреля 2021, 16:54

Мэрия Тбилиси утвердила проект Центрального парка без учета мнения местных жителей, заявили участники акции протеста, недовольные планами создания разветвленной сети бетонных дорожек и развлекательных зон.

Как сообщал "Кавказский узел", еще в ноябре 2011 года активисты безрезультатно протестовали против вырубки сотен деревьев в районе ипподрома при строительстве скоростной трассы. В результате, по словам председателя "Группы сторонников "Гринпис" Лаши Чхартишвили, "Тбилиси потерял легкие, как называли громадную территорию ипподрома". Весной 2019 года группа студентов и школьников провела в центре Тбилиси акцию с требованием улучшить экологическую обстановку в городе. Протестующие, в частности, потребовали устроить на территории бывшего ипподрома Центральный парк.

Столичные власти представили проект Центрального парка, однако активисты его раскритиковали как утвержденный непрозрачно, без учета мнения местных жителей и специалистов. Сегодня на бывшем ипподроме собрались несколько десятков человек.

"Они анонсировали проект, а уже на следующий день устроили на ипподроме строительную площадку. В проекте не учли суть ипподрома, его ценность. Они хотят сделать здесь множество бетонных тропинок, вписав в природный ландшафт тысячу активностей, которые никому не нужны… Они планируют построить здесь ресторан. Мы хотим, чтобы на этой территории было как можно меньше бетона, меньше развлекательных пространств", — процитировали сегодня одну из участниц митинга "Новости-Грузия".

Обустройство Центрального парка на месте бывшего ипподрома началось в конце октября 2020 года, работы планируется вести в течение двух лет, указано в публикации.

Как видно на фотографиях, опубликованных сегодня на странице грузинского телеканала Formula в Facebook, участники акции протеста пришли с детьми и домашними животными. Дети на месте изготавливали плакаты и раскладывали их на траве. На плакатах было написано "Спасите ипподром!", "Больше зелени, меньше бетона!".

Территория бывшего ипподрома составляет более 36 гектаров, она подарена муниципалитету основателем правящей партии "Грузинская мечта" миллиардером Бидзиной Иванишвили. Согласно проекту, территория парка будет разделена на 26 зон, там появятся образовательный центр и ботанический сад, фонтан и амфитеатр, спортивная зона, скейтпарк, места для прогулок с животными, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, тоннели, зиплайн. Проект также предусматривает обустройство велосипедных тропинок, пространства для стритбола и скалолазания. Вокруг Центрального парка построят три автостоянки, говорится в публикации "Sputnik-Грузия" от 8 октября 2020 года.