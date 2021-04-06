Девушка стреляет в воздух из пистолета в общественном месте. Скриншот сообещния канала прокуратуры Чечни в instagram https://www.instagram.com/p/CNS9J_xKTem/

06 апреля 2021, 12:50

Прокуратура Чечни заинтересовалась роликом со стрельбой девушки из пистолета

После публикации видеоролика, в котором девушка стреляет в воздух из пистолета в общественном месте, начата проверка, сообщила прокуратура Чечни. Видео снято на свадьбе, предположили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, позволившие себе стрельбу в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

По поручению прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова прокуратура региона начала проверку по распространённому в соцсетях видеоролику о стрельбе в общественном месте, сообщило сегодня ведомство.

Видеоролик был выявлен в ходе мониторинга соцсети Instagram, уточняется в сообщении. "[Из видео] усматривается, что молодая девушка производит стрельбу из пистолета. По данному факту в министерство внутренних дел по ЧР направлены материалы об организации проверки в порядке статьи 144-145 УПК РФ, в ходе которой будут приняты меры к установлению личности данного лица и дана правовая оценка его действиям", – информировала прокуратура Чечни на своей странице в Instagram.

Статья 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" регламентирует порядок проведения проверки информации о преступлении. В частности статья предписывает, что правоохранители должны принять решение о возбуждении дела в течение трех суток со дня поступления сообщения о преступлении. Статья 145 УПК РФ предписывает, что в результате проверки следователь должен либо возбудить дело, либо отказать в его возбуждении, либо передать информацию о в суд.

Запись также сопровождена видео, на котором девушка, стоя около припаркованного у ворот частного дома автомобиля, поднимает вверх руку с пистолетом и производит четыре выстрела. На видео при этом отсутствуют звуки выстрелов, а на аудиодорожку наложена динамичная музыка.

К 12.35 мск 6 апреля эта запись на странице прокуратуры Чечни в Instagram, на которую подписаны около 151 тысячи пользователей, набрала около 14,8 тысячи просмотров и 243 комментария. Большинство их авторов раскритиковали героиню видео за стрельбу.

Также запись о стрельбе девушкой из пистолета была сегодня опубликована и на странице Instagram-паблика chp.chechnya, на которую подписаны около 75,1 тысячи пользователей. "В ЧР устанавливают личность стрелявшей на свадьбе девушки", – сказано в описании публикации.

К 12.35 мск 6 апреля эта запись набрала 282 отметки "нравится" и 79 комментариев. Большинство их авторов предположили, что пистолет не настоящий. "Это не настоящий пистолет", – написал пользователь kav__kaz__95. "Это не настоящий пистолет, "шумовик" простой", – отметила также karina_._0_0_7. "Она же объяснила, что это "шумовик", а не настоящий, чем же стали дела лучше у того, кто донёс?" – задался вопросом пользователь rabynya_allaha95.

Напомним, что в январе 2020 года подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике дагестанских молодоженов за использование в свадебном видеоролике чеченской музыки и автомобиля с номерами 95-го региона (Чечня). Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подключились к осуждению молодоженов за публичное выражение чувств. Среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, как среди жителей соседней республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские исследователи.

О практике публичных извинений, распространившейся  за пределы Чечни, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Ингушские активисты сочли здравой идею контроля за свадебными кортежами", "Призыв снизить число машин в свадебных кортежах в Чечне оказался невыполнимым", "Кавказоведы призвали пересмотреть свадебную традицию остановки кортежей".

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