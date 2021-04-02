Жители Сочи потребовали остановить застройку лесных земель

02 апреля 2021, 05:09

Застройщик возводит коттеджи в селе Орел-Изумруд на оползневых склонах, вырубая леса, что грозит подтоплениями жителям близлежащих домов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" сочинцы. Строительство не прекратилось даже после того, как прокуратура потребовала от мэрии Сочи снести самострои, а чиновники признали нанесенный рубкой деревьев ущерб.

Жители села Орел-Изумруд рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что несмотря на их обращения в различные инстанции с требованием оставить рубку леса и застройку оползневой зоны , строительство продолжается.

Сообщение о том, что застройщик в Сочи ведёт вырубку лесных насаждений, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Считаем такую деятельность не допустимой, так как это приводит к оползням и селям... Угроза оползней ведёт к нарушению движения и сообщения между поселками и городской частью", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

"Стройка тут началась около полугода назад. Частный застройщик выкупил участок, где стоял один старый дом, и начал интенсивно пилить лес вокруг. Месяца два назад он начал работы на оползневом склоне по направлению к муниципальной дороге - это правый берег реки Херота. На левом берегу произошла аналогичная история. Тоже частная застройка, спил деревьев и продажа коттеджей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старожил поселка Орел-Изумруд Александр Ермоленко.

По его словам, сначала вырубили лес по левому берегу реки Херота, там появилось 10 коттеджей на продажу. "Теперь рубят лес на правом берегу Хероты, со стороны муниципальной дороги. И тут застройщик поставил уже порядка семи коттеджей и хочет начать строительство еще трех прямо на оползне. Всего за полгода тут появилось порядка 20 коттеджей. Почти все они заселены и проданы.... Разрешений на строительство мы никаких не видели. Разрешений на рубку леса - тоже", - сказал Ермоленко.

По его словам, еще полгода назад на месте стройки росли дубы, грабы, каштаны, возраст которых переваливал за сто лет. "Эти земли... застраивать нельзя. В поселке нет канализации. У нас у всех локальные очистные сооружения. Рядом река Херота. Вокруг масса ручьев. Во время дождей или таянья снега уровень воды в реке поднимается. После этих строек уровень воды стал еще выше. Мы опасаемся, чтобы нас не смыло, и поэтому бьем тревогу", - пояснил сельчанин.

Он считает, что строительство домов в этом месте "это огромная нагрузка на природу, на сети ЖКХ". "Перестало хватать питьевой воды и электроэнергии, потому что с нами их делят жители новых коттеджей. На улице порядка 35 законных дворов, но добавилось почти столько же. Естественно, это нагрузка на коммуникации", - сказал Ермоленко.

Он рассказал, что когда началась рубка лес на склонах гор и вглубь по направлению к дороге, местные жители забили тревогу. "Написали письма и жалобы во все инстанции, вызывали полицию. Но в ответ тишина: стройки и рубки как шли, так и идут», - посетовал Ермоленко.

Старожил поселка рассказал, что ранее чиновники отказали ему в реконструкции старого дома. «Земельный участок (в поселке Орел-Изумруд . - Прим. "Кавказского узла") расположен в границах территории исторического поселения регионального значения, установленной законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»", - говорится в отказе от администрации Сочи в выдаче разрешения Ермоленко на реконструкцию старого дома от 15 марта 2019 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Кроме того, "земельный участок… расположен в зоне полосы воздушных подходов аэродрома Сочи", указано в документе.

Однако на ведущееся строительство нового коттеджного поселка на муниципальных землях в историческом поселении и аэродрома чиновники не реагируют, посетовал Ермоленко.

Около 20 человек, проживающих в селе, подготовили и направили почти два месяца назад письмо главе администрации и прокурору Адлера, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Требуем принять меры к застройщику участков... и зарегистрированных на них жилых домов", - написали авторы обращения. Они указали, что застройщик "возвел строения без соответствующей разрешительной документации, разделив два земельных участка индивидуального жилого строительства общей площадью 20 соток, предназначенных для строительства одного жилого дома на каждом, на шесть участков", - указали жители села.

Они написали, что эти земли "внесены в культурно-исторические, что требует обязательного разрешения и согласования (при строительстве на них)". Кроме того, застройщик начал разработку земельного участка, "который является разделительной полосой между зоной застройки жилых домов и автомобильной дороги, ведущей в поселки Бестужевка и Вардане-Верин". "Им (застройщиком) ведется активная деятельность в вырубке лесных насаждений и выкорчевке леса. Считаем такую деятельность недопустимой, так как. это приведет к оползням и селям, и принесет угрозу жизни и здоровью людей", - указали авторы письма.

Они написали, что застройщик добивается разрешения на подключение коммуникаций - , воды, электричества, газа. "Нам катастрофически не хватает воды. В некоторых домах вода поступает в минимальном количестве с минимальным напором. Электроэнергия также не соответствует необходимой мощности. При подключении возведенных... застройщиком домов мы полностью останемся без необходимых коммуникаций", - указали заявители.

Жители села рассказали, что получили лишь отписки от чиновников администрации Сочи. Однако прокуратура Адлера 10 февраля 2021 года установила, что "на земельных участках.... в отсутствие разрешительной документации выполнены работы по возведению шести объектов капитального строительства, при этом проверки работниками администрации Сочи на предмет правомерности проведения строительных работ ранее не проводились". "Прокуратурой района в правовой департамент администрации г. Сочи направлено письмо о выявлении вышеуказанных объектов строительства с целью подготовки исковых заявлений о их сносе", - говорится в письме прокуратуры, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Стройка продолжается вопреки заключениям прокуратуру и мэрии

Лес на месте строительства в Орел-Изумруд вырублен, начиная от муниципальной дороги и заканчивая склоном, ведущим в горы, передал 1 апреля корреспондент "Кавказского узла". На вырубленных оползневых склонах ведется строительство коттеджей.

Застройку в этом месте ведет частный застройщик. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дом без отделки размером 169 квадратных метров будет сроить порядка 14 миллионов рублей. Застройщик сказал, что планирует в этом месте построить еще три коттеджа, и заверил, что от администрации есть на это «добро».

Рабочие, ведущие строительство коттеджей на правом берегу Хороты, отказались предоставить корреспонденту "Кавказского узла" сведения о застройщике и разрешительную документацию на рубку и стройку в районе оползневого участка муниципальной дороги. Однако они подтвердили, что на расчищенном оползневом участке планируется построить еще несколько коттеджей.

30 марта жители села подали заявления в полицию Адлера, в котором сообщили о незаконных, по их мнению, рубках и строительстве коттеджей в долине села Орел-Изумруд. Дежурный полицейский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что они переданы для разбирательства и принятия мер участковому.

Специалисты департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности вместе с представителями природоохранной прокуратуры города и прокуратуры Адлерского района выезжали на место порубки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Микаэл Нерсесян. "Составлен акт осмотра территории. По итогам осмотра рассчитан ущерб зелёному фонду города. Пакет документов направлен в природоохранную прокуратуру для принятия мер", - сказал он.

Нерсесян не уточнил сумму нанесенного ущерба и не прояснил, почему рубки до сих пор не прекращены.

Юристы посоветовали жителям добиваться сноса коттеджей

Юрист Роман Шикарев объяснил действия застройщика в поселке Орел-Изумруд высоким уровнем коррупции в Сочи. "Борьбу сочинцев с незаконной застройкой курорта можно сравнить с борьбой с ветряными мельницами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Моментально сносятся высотки, если это надо чиновникам", - отметил он. Шикарев считает, что бороться с незаконной застройкой и рубкой деревьев в Сочи можно только с помощью огласки.

4 марта администрация Краснодарского края сообщила, что снос нового многоэтажного дома в ЖК «Солнечный» в Геленджике ведется застройщиком по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Здание решили снести, так как микрорайон и так плотно застроен и испытывает дефицит инфраструктуры, пояснила администрация края.

Адвокат Александр Енин рекомендовал жителям села требовать сноса незаконных коттеджных поселков на левом и правом берегах Хероты, привлекая прокуратуру. «Прокуратура в силу статьи 45 ГПК РФ (о том, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан).... должна сама подать иск в суд и потребовать от суда остановить стройку и рубки до вынесения решения. Если районная прокуратура только пишет письма нарушителям и бездействует, то заявителям необходимо жаловаться вышестоящему прокурору, в администрацию края на основании предписания прокуратуры района об установленных фактах нарушений. Они должны требовать принять срочные меры воздействия на застройщиков, которые должны снести свои самострои за свой счет, вернуть покупателям коттеджей деньги и восстановить территории, высадив на них вырубленные породы деревьев за свой счет», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители села сказали корреспонденту "Кавказского узла", что планируют обращаться в Минприроды России и генпрокуратуру и требовать сноса построенных коттеджей и компенсационных посадок взамен вырубленных деревьев.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2020 года сочинцы потребовали от властей проверить законность разрешения на строительство четырех высоток в парке 80-летия Краснодарского края и вырубки там деревьев. Жители микрорайона Макаренко пожаловались, что строительный забор заблокировал вход в парк.