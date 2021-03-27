Гуковские шахтеры раскритиковали работу конкурсного управляющего

Конкурсный управляющий не смог озвучить сроков погашения задолженности перед бывшими сотрудниками "Кингкоула", указали участники встречи в администрации Гуково. Шахтеры пожаловались на некачественный пайковой уголь, который получают от государства.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие сотрудники компании "Кингкоул" неоднократно проводили пикеты и акции протеста с требованием выплат по зарплатам. Год назад, 21 марта, они решили временно прекратить акции протеста из-за пандемии коронавируса. Летом 2020 года гуковские шахтеры пригрозили возобновить акции и пожаловаться в Европейский суд по правам человека, если долг перед ними не будет погашен полностью.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля 2019 года протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня в гуковском доме культуры прошла встреча бывших работников "Кингкоула" с конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита". На встрече присутствовали 19 горняков, конкурсный управляющий и представитель администрации Гуково, передал корреспондент "Кавказского узла".

Конкурсный управляющий Юрий Пащенко задержался на час. Выступая, он посетовал на то, что предыдущий конкурсный управляющий не передал ему список с указанием сумм для выплаты компенсаций за несвоевременную выплату заработной платы. "Этот список я не смог нигде найти, и поэтому его пришлось составлять заново, что, конечно, отнимает время. Сейчас список еще дополняется, потом будет проверяться. Сама сумма обозначена - это 14 миллионов 100 тысяч. Но мне нужно знать, кому конкретно, с именами и фамилиями, сколько должны", - сказал собравшимся Юрий Пащенко.

Он добавил, что уточняются и другие списки. Если шахтеры считают их неполными, то они могут подавать заявления, указал конкурсный управляющий. После этого он ответил на вопросы собравшихся.

Конкурсный управляющий не смог уточнить корреспонденту "Кавказского узла" общую сумму задолженности перед горняками. "У меня нет с собой документов, а по памяти я вам сказать не могу. У шахтеров разные компенсации, разные очереди для выплат, плюс нет списка, где должна быть сумма за несвоевременно выплаченную зарплату - сейчас этот список только формируется, поэтому озвучить какие-то суммы сейчас будет некорректно", - пояснил Юрий Пащенко.

Он отметил, что является конкурсным управляющим уже год. "За это время была выплачена заработная плата, оставшаяся, которая была присуждена судом, и алименты. Остались компенсационные выплаты, которые подлежат уже рассмотрению - эти требования в соответствии с принятым судебным актом о привлечении к субсидиарной ответственности", - уточнил Пащенко.

Участники встречи заявили корреспонденту "Кавказского узла", что остались недовольны встречей, поскольку не услышали ничего обнадеживающего. "Мы надеялись, что все-таки со временем конкурсный выплатит задолженность второй и пятой очереди - это около 30 миллионов. А как выяснилось, у него нет списков - якобы ему предыдущий конкурсный не передал списки и решения судов, и непонятно, куда они делись. А вдобавок в конце, когда почти все люди ушли, он заявил, что и вовсе нам неправильно начислил компенсацию за несвоевременно выплаченную заработную плату - ну, как такое может быть, если сведения везде подавались, и нам даже частично выплатили эти деньги? А на следующей встрече он, что скажет, что вообще мы теперь должны? Он даже не принял у нас заявление, которое подписали 19 человек, в котором мы просим организовать встречу с губернатором Ростовской области, и чтобы он нам представил списки на компенсацию с указанием ФИО и у кого какая сумма. Он сказал, пришлите мне почтой. Такое впечатление, что все это делается специально - нас запутывают", - сказала член инициативной группы Татьяна Авачёва.

По ее данным, шахтерам в соответствии с решениями судом должны выплатить еще 90 миллионов рублей. "30 миллионов по "Замчаловскому антрациту" и 60 - по УК "Алмазная". Написали мы заявление на имя главы города Гуково, просим его помочь организовать встречу с губернатором и помочь получить обещанные 100 тонн гуманитарного угля, который нам обещали в правительстве области", - добавила Авачёва.

Она отметила, что за последний год смогла найти работу. "Но зарплата маленькая. Также по-прежнему выплачиваю кредит, переболела коронавирусом. Сейчас мама болеет, у нее воспаление легких. Все деньги уходят на кредит, лекарства, коммуналку и еду. Лишнее что-то купить я не могу себе позволить. Очень расстроена, что развалили угольное предприятие, которое давало работу и нормальную зарплату", - пожаловалась Татьяна Авачёва.

Бывшие горняки пожаловались, что за последний год им стало еще тяжелее жить. Александр Ильяев отметил, что не может добиться получения восьми тонн угля или денежного эквивалента - 55 тысяч рублей. "У меня есть на руках решения суда. У жены был инсульт, я сижу с ней, не могу отлучаться надолго, так что даже подработки не найти, живем на пенсию мою и жены. Денег не хватает, постоянно приходится занимать. Только получишь пенсию, тут же раздашь долги и снова занимаешь. Вот соседи иногда дают то ведро, то два угля. Очень трудно, очень стыдно - отработал 15 лет машинистом подземной установки, потом пять лет горным мастером. Предприятие закрыли - и жизнь остановилась", - посетовал Ильяев.

Сергей Цуканов пожаловался на то, что ему привезли некачественный пайковой уголь. "Привезли четыре тонны - выкинул почти тонну. Позвонил в Соцуголь. Там мне сказали, что, типа, на четыре тонны положено 700 кг штыба. То есть фактически мне привезли 3300. И что это за такие законы, почему так положено, я не знаю, и в первый раз слышу - раньше такого никогда не было. "Кингкоул" мне еще должен 37 тысяч рублей. Когда отдадут, не знаю. Живу на пенсию и собственное хозяйство", - рассказал Цуканов.

Виталий Снеговской сообщил, что работал на шахте Замчаловской маркшейдером, там же работала и его мать. "Раньше оба получали уголь, сейчас мне не дают, дают только маме, и уголь плохого качества. Приходится с четырех тонн почти тонну выкидывать, и ничего не добиться - говорят, так положено. Жить и так трудно, а тут еще с углем такие проблемы. Из-за этого угля не хватает, и приходится докупать. А денег нет, работы не найти - живешь на одну пенсию. В мои 65 лет на работу нигде не принимают. Много здоровья отняла шахта, теперь все деньги уходят на лекарства", - посетовал он.

На качество угля жаловались и другие участники встречи. "Это проблема не одного человека, и нужно думать, что делать. Возможно, в прокуратуру жаловаться. Что это они там такое придумали - что 700 кг должно быть типа мусора?" - сказал еще один бывший шахтер.

Лидия Дунаева рассказала, что ей по суду должны выплатить еще 30 тысяч рублей за время простоя. "Я работала оператором теплового пункта. Закрытие предприятия сложно переживаю. Часто болею, сейчас по сердцу у меня группа [инвалидности] - это вот все сказывается. Денег не хватает, муж почти без работы, предприятие в Москве под ликвидацией, что будем дальше делать, не знаю. Ребенок ходит в школу, постоянно нужно на что-то сдать, что-то покупать, да и себе лекарства нужно брать, платить за коммуналку. Страшно от такой жизни становится", - пожаловалась она.

За год никто из шахтеров в администрацию Гуково не обращался, указал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник муниципалитета Валерий Глазычев. Он связал это с коронавирусом. "У нас то режим изоляции был, то просто не принимали, сейчас карантинные меры немного ослабляют, и если люди пойдут за помощью, то, конечно, будем отрабатывать, кому и чем мы сможем помочь", - сказал он.