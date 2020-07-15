Надпись на подъезде к проходной шахты "Обуховская". Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

15 июля 2020, 16:24

Гуковские шахтеры пожаловались на неполные выплаты

Бывшие сотрудники "Кингкоула" получили часть выплат по зарплатам и компенсациям. Если компания не погасит долг полностью, то акции протеста будут возобновлены, заявили гуковские шахтеры.

Как сообщал "Кавказский узел", бывшие сотрудники компании "Кингкоул" неоднократно проводили пикеты и акции протеста с требованием выплат по зарплатам. 21 марта они решили временно прекратить акции протеста из-за пандемии коронавируса. 28 июня гуковские шахтеры пригрозили возобновить акции и пожаловаться в Европейский суд по правам человека если долг перед ними не будет погашен полностью.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля 2019 года протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам.  Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Около 70 бывших работников "Кингкоула" получили выплаты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачева. "Мне 14 июля, начали звонить люди, что им на счет начали поступать деньги. Я позвонила конкурсному управляющему Роману Лапичу, он мне сказал, что эти деньги от продажи перевел он", – пояснила Авачева.

Бывшие сотрудники "Конгкоула" намерены проводить акции протеста до тех пор, пока горняки не получат все выплаты, а это свыше 90 миллионов рублей, добавила активистка. "Как только ситуация с коронавирусом разрешится, мы продолжим пикеты. 7 июля подали в администрацию Гукова заявление с просьбой помочь организовать встречу с губернатором Ростовской области, с министром промышленности и энергетики и с конкурсными управляющими", – рассказала она.

Выплаты получили 70 человек, подтвердил "Кавказскому узлу" Роман Лапич. Он добавил, что суммы у всех бывших сотрудников разные, пропорционально задолженности. Это деньги с продажи субсидиарной ответственности в один миллион рублей, отметил он.

Активистка Валентина Зарбалиева рассказала, что получила около 19 тысяч рублей, столько же ей еще компания осталась должна по компенсационным выплатам. "Я уже сегодня потратила все деньги. Пенсия у меня маленькая – 8300. И на эти деньги я поехала в Гуково на рынок купила одежду, платье, туфли, кофточки, и на оставшиеся купила покушать. Денег на жизнь не хватает, на всем приходится экономить. Сейчас бы закупать на зиму уголь, а не с чего его покупать, собираю дрова по округе", – сказала Зарбалиева "Кавказскому узлу".

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" отслеживает на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

Примечание:

"Координатор акций шахтеров в Гуково заявил о давлении на него во время госпитализации", "Гуковские шахтеры потребовали отставки Голубева", "Число участников голодовки шахтеров в Гуково увеличилось до 65".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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