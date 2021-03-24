«Монитор пациента» счел необычной для Дагестана частоту массовых отравлений в 2021 году

24 марта 2021, 19:02

Десять из 15 детей, госпитализированных с признаками кишечной инфекции в Гергебильском районе, остаются в больнице. Частые массовые отравления в Дагестане могут быть связаны с низким качеством питьевой воды, предположил руководитель «Монитора пациента» Зияутдин Увайсов.

Как писал «Кавказский узел», 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 23 марта число жертв отравления увеличилось до 14, Минздрав региона сообщил, что девять детей госпитализированы, пятеро лечатся дома. Администрация района исключила отравление водой, Минобрнауки предположило, что отравление не связано с пищевыми продуктами.

Инцидент в Гергебильском районе стал по меньшей мере пятым массовым отравлением в Дагестане с начала года. С 9 по 10 марта с признаками пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. Роспотребнадзор сообщил, что единый пищевой фактор передачи инфекции у заболевших не прослеживается. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей преимущественно дошкольного возраста. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил источник в мэрии. Жителям Каспийска было рекомендовано использовать бутилированную воду. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. По версии Роспотребнадзора, причиной отравления стала водопроводная вода. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. Источник отравления был найден в водопроводной воде.

Десять детей проходят лечение в больнице Гергебильского района

Число госпитализированных в Гергебильскую районную больницу, по данным на сегодня, составляет 10 человек, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель главврача по лечебной части райбольницы Гаджимурад Абдулаев.

«У нас отравившихся детей вообще не было. К нам были госпитализированы дети с кишечной инфекцией, ротавирусной, энтеровирусной инфекцией, но никак не с отравлением. В такой сезон, весной, это обычное дело. Оно и раньше отмечалось, но почему-то в этом году к этим случаям особый интерес», - пояснил замглавврача.

По его словам, дети поступали из разных населенных пунктов, между собой они не являются родственниками. «Какого-либо ажиотажа в районе нет. Ситуация контролируемая. Сегодня мы еще пять-шесть детей выпишем, так как их состояние значительно улучшилось», - отметил Абдулаев.

По его данным, причина инфекции пока еще не установлена. «Специалисты пока не знают, откуда пошло инфицирование, поэтому и начата проверка», - сказал замглавврача.

Очага инфекции в Гергебильском районе не было, причины вспышки пока еще не выяснены, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора.

«Ведётся лабораторный контроль за питьевой водой, проводятся ее анализы», - добавил представитель ведомства.

23 марта в пресс-службе администрации района заявили, что число местных жителей, обратившихся с признаками кишечного отравления, выросло до 15, передает ТАСС.

«Монитор пациента»: плохая вода может быть причиной роста числа отравлений

На то, что в последнее время в республике участились случаи массовых отравлений людей, обратил внимание руководитель проектов «Монитор пациента» и «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«Такого, чтобы все случаи с отравлениями происходили за короткий промежуток времени один за другим, раньше не было. Какие-либо обстоятельства, поспособствовавшие этому, выделить сложно. Но можно сказать, что качество подаваемой жителям воды в республике было и остается низшего качества», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Увайсова, в Каспийске юристами «Монитора ЖКХ» были выиграны иски в суде, поданные совместно с местными жителями, в связи с подачей некачественной воды. «Фактически подобные заявления в суд должны были быть инициированы прокуратурой и не по нескольким отдельным случаям, а в интересах неопределенного круга лиц по всей республике. Но они этого не делают», - подчеркнул Зияутдин Увайсов.

По его мнению, Роспотребнадзор должен регулярно извещать население о результатах лабораторных анализов качества питьевой воды. «Проблемы с водой есть. И дело не в каком-то одном плохом водоканале в отдельно взятом муниципалитете. Практически в каждом муниципалитет есть отдельные структуры водоснабжения, но проблем меньше не становится. Роспотребнадзор получает данные о качестве воды. И необходимо, чтобы и все люди знали о них, чтобы люди видели, что они пьют за свои деньги», - добавил Увайсов.