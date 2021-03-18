Экономисты оценили решение о транзите российского газа в Армению через Азербайджан

18 марта 2021, 07:08

Решение "Газпрома" о временном транзите газа в Армению через территорию Азербайджана не ставит Ереван в зависимое положение, так как существует альтернативная возможность поставки газа из Ирана, отметил Ваге Давтян. Если ремонтные работы на газопроводе затянутся, можно смело говорить о политической подоплеке решения, считает Армен Манвелян.

Как писал "Кавказский узел", "Газпром" сообщил о поставке газа в Армению на время ремонта газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" через Азербайджан.

Поставки российского газа в Армению из России идут через Грузию по газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье". Изначально в качестве оплаты за транзит в Армению Россия поставляла Грузии газ. В 2017 году Грузия согласилась на предложение "Газпром-экспорта" монетизировать транзит российского газа в Армению.

В начале 2000-х годов при проведении аналогичных работ на газопроводе российский газ для Армении уже поставлялся через Азербайджан, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Института энергетической безопасности, эксперт в области энергетики Ваге Давтян.

Он отметил, что в тогда это было вынужденной мерой, так как проводились работы по расширению возможностей подземного хранилища. Сейчас, по его словам, запасов газа в хранилище хватает на бесперебойную подачу газа потребителям в течение полутора месяцев.

«Месяц-полтора назад поставку газа через Грузию приостановили из-за ремонтных работ на магистрали, что привело к потреблению существенной части газа в хранилище. И, так как хранилище сейчас полупустое, решение о транзите газа через Азербайджан принято, чтобы избежать дефицита газа», - пояснил Давтян.

Эксперт заявил, что не видит геополитических причин решения о временном транзите газа. «К какой-либо зависимости это не приведет. Речь идет исключительно о договоре между российским «Газпром экспорт» и азербайджанским «SOCAR», который дает возможность российской компании пользоваться азербайджанской газовой магистралью. И так как нет газопровода из Азербайджана в Армению, газ дойдет до газораспределительной сети Грузии, и уже дальше в Армению. После окончания работ транзит газа возобновится по прежнему маршруту», - уверен директор института.

По его словам, если северные коридоры по какой-либо причине – экономической, политической или технической – перестанут действовать, «Газпром» может обеспечить поставку газа в Армению из Ирана. «У «Газпрома» есть с Ираном соглашения, которые позволят поставлять газ. Газопровод из Ирана способен обеспечить тот же объем газа, который поставляется из России. Его [газопровода] пропускная способность составляет 2,3 миллиарда кубических метров в год, тогда как в Армении потребляется 1,9-2 миллиарда кубических метров», - отметил Давтян.

Старший научный сотрудник Института востоковедения Национальной Академии наук Армении, эксперт по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян, напротив, считает, что к решению о транзите российского газа в Армению через территорию Азербайджана нужно относиться скептически.

«Такой необходимости не было, так как когда подача газа прекращалась из-за ремонтных работ на грузинском участке, проблема решалась двумя способами – использовали газ из хранилища, запасов которого хватало от одного до двух месяцев, или газ поставляли из Ирана. Но почему-то решено поставлять по сложной схеме», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Поставка газа в Армению непосредственно из Азербайджана технически невозможна, так как нет газопровода, и подача будет осуществляться по территории Грузии, добавил эксперт. «Поставка через Азербайджан экономически неоправдана из-за удлинения дороги. Кроме того, газопровод, по которому Азербайджан поставляет газ в Грузию, работает на 100%, и в нем нет места для дополнительного объема», - сказал Манвелян.

Эксперт считает решение о транзите газа через Азербайджан политическим. «Полагаю, что политическую задачу решают совместно власти России, Азербайджана и Армении. Вице-премьеры трех стран ведут переговоры по открытию коммуникаций, и не исключено, что это решение принято, чтобы показать готовность к сотрудничеству. Иначе как объяснить поставку по такой сложной схеме, если у нас под носом есть иранский газ. И если затянется, можно смело утверждать что в решении есть политическая подоплека», - пояснил он.

Он не исключил взаимосвязь поставок через Азербайджан с заявлениями о транспортном коридоре через Сюник. «Мы и так имеем некую зависимость от поставок газа по территории Грузии. Теперь предпринята попытка создать зависимость от Азербайджана, предложив более сложную схему поставок. Это не исходит из политических и экономических интересов Армении. И если учесть, что договор с Россией о поставке газа истекает 1 апреля, возможно, что в течение этих трех недель будут какие-то решения», - предположил эксперт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном получил подтверждение планам возобновить железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Зангезур. 5 марта представитель МИД Армении заявил, что планы Азербайджана по созданию Зангезурского коридора противоречат трехсторонним соглашениям. В свою очередь Алиев указал, что Зангезурский коридор является частью соглашений, а Армения создает помехи их выполнению.