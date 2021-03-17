"Газпром" сообщил о временной поставке газа в Армению через Азербайджан

17 марта 2021, 18:16

Поставки российского газа в Армению на время ремонта газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" будут идти через Азербайджан. "Газпром экспорт" подписал краткосрочный контракт об этом с Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", поставки российского газа в Армению из России идут через Грузию по газопроводу "Северный Кавказ - Закавказье". Изначально в качестве оплаты за транзит в Армению Россия поставляла Грузии газ. В 2017 году Грузия согласилась на предложение "Газпром-экспорта" монетизировать транзит российского газа в Армению.

16 марта ООО "Газпром экспорт" подписало контракт на временную транспортировку газа через территорию Азербайджана с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода Северный Кавказ – Закавказье газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии", – говорится в сегодняшнем сообщении организации "Газпром экспорт", которое цитирует "Интерфакс".

В 2020 году "Газпром" поставил в Армению 2,209 млрд кубометров газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% – до 310 млн кубометров, отмечает агентство. В декабре 2020 года "Газпром экспорт" и компания "Газпром Армения", которая на 100% принадлежит "Газпрому" и поставляет газ на внутренний рынок Армении, продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, передавало 31 декабря РИА "Новости".

Ремонтные работы на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье могут занять около трех недель, передает также со ссылкой на сообщение ООО "Газпром экспорт" ТАСС.

SOCAR разрешила временный транзит российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе. Эту информацию подтвердил представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает "Sputnik Азербайджан".

При этом ООО "Грузинская газотранспортная компания" (GGTC) не владеет информацией о временном изменении маршрута поставок российского газа в Армению, сообщил представитель пресс-службы компании Леван Торонджадзе. "К нам пока не поступала такая информация. Изменений по нашей части нет. На данный момент передача газа по всем направлениям, в том числе и в Армению происходит в обычном режиме", – заявил Торонджадзе в интервью агентству "Sputnik Армения".

Через Азербайджан прямые поставки российского газа в Армению невозможны из-за разрушенной инфраструктуры, действовавшей в советское время, однако Азербайджан способен прокачать российский газ в Грузию, откуда он будет доставлен в Армению по обычному маршруту, пояснил директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. "Все равно российский газ поступает в Армению из Грузии. Азербайджан вполне может использовать Гардабанскую газораспределительную станцию для прокачки по газопроводам Моздок-Гаджигабул и Гаджигабул-Гардабани, откуда часть газа пойдет в Армению", – рассказал Шахбан "Вестнику Кавказа".

Напомним, в январе подача российского газа в Армению на двое с половиной суток прекращалась из-за ремонтных работ на армянском магистральном газопроводе Красный Мост – Севкар – Берд. 3 августа российская сторона временно приостанавливала подачу газа в Армению на 30 дней в связи со строительными работами на основном газопроводе Северный Кавказ – Закавказье, при этом ограничения в отношении потребителей не вводились. Жители страны получали газ без ограничений из запасов Абовянского газохранилища.