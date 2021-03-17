Жители Махачкалы пожаловались на отсутствие воды вопреки отчету мэрии

17 марта 2021, 22:17

Мэрия Махачкалы сообщила о постепенном возобновлении подачи холодной воды в дома жителей Махачкалы и предупредила, что использовать эту воду можно только для хозяйственных нужд. Воды в кранах по-прежнему нет, сообщили пользователи Instagram в комментариях к отчету мэрии и раскритиковали власти за плохую организацию раздачи бутилированной воды в Ленинском районе.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. В тот же день мэрия организовала подвоз воды автоцистернами. Горожане пожаловались, что вскоре после этого в магазинах закончилась бутилированная питьевая вода, а той, что доставляется автоцистернами, не хватает. Мэрия пообещала, что сегодня в части районов Махачкалы возобновится подача воды, но в первые часы она будет непригодна для питья даже после кипячения. Власти Дагестана назвали главной причиной проблем с водой изношенность трубопроводов.

17 марта на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о дефиците питьевой воды в магазинах Махачкалы. "Как вы смотрите на то, что то третий день в Махачкале люди без воды? Даже не во всех магазинах можно купить – раскупили. Это же катастрофа экологическая", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Власти отчитались о возобновлении подачи воды в Махачкале

"МКУ «ЕДДС» администрации города Махачкалы сообщает... о постепенном возобновлении подачи холодной воды. Убедительная просьба при восстановлении подачи водоснабжения в течении трёх суток использовать для питья только кипячённую воду", - говорится в сообщении на официальной странице администрации Махачкалы pressa_mkala в Instagram, насчитывающей 80,4 тысячи подписчиков.

По данным на 21.00 мск сегодня пользователи оставили под ним 15 комментариев. Они указали, что вода так и не начала поступать в дома.

"Хорошо, не будем пить три дня. Для туалета дайте Сколько можно уже!!!!!", - написал goldfish1177.

"Вранье это всё. Некуда нечего не поступает", - указал dag_antik.

"Где они возобновили (подачу воды)!!!! Лапшу на ушу вешают народу.... Позор вам!!!", - возмутился magomed86osmanov.

"Управление ЖКХ г. Махачкалы организовало раздачу бутилированной воды на территории Ленинского района города. Было роздано более 500 шестилитровых бутылей с питьевой водой", - сообщила ранее администрация Махачкалы в Instagram. "Была организована доставка бутилированной воды для питья для жителей Ленинского района. За что мы и благодарим", - говорит на видео мужчина. По данным на 21.40 мск сегодня пользователи посмотрели видео 3095 раз и оставили под ним 45 комментариев. Большинство авторов комментариев возмутили его слова.

"Молодой человек, за что вы их благодарите?!!!!!!! Да если бы мне попалась камера, я бы все высказала им все что я о них думаю", - написала el_di_ami.

"Краснея, стесняясь, раздали бы воду. С крана должна идти вода", - указала name7267.

"Постыдились бы. Люди должны испытывать унижения. Со стороны мне это напоминает Африку", - возмутился el_di_ami.

"Где она, эта вода вечером? Пошли за водой - стояла пустая машина", - написала snegurochka1964.

"В магазины поставки организуйте. Вчера (16 марта) под вечер ни одной шестилитровой бутыли не нашёл", - предложил пользователь rybaka999.

"Когда воду дадут? Сколько нам ждать? Неделю, месяц, год??", - задался вопросами sayaart_.

«В миллионном городе двое суток нет воды. В диспетчерскую «Махачкалаводоканал» не дозвониться... В приемной водоканала - автоответчик", - написал сегодня на своей странице в Facebook Сергей Манышев. Он рассказал, на горячей линии Роспотребнадзора Дагестана отправляют в какой-то отдел, где бросают трубку, на горячей линии главы Дагестана никто не берет трубку, а в диспетчерской администрации Махачкалы никто ничего не знает.

Горожане сообщили о дефиците воды в Махачкале

«У нас третий день нет воды. Подвоза также нет. В магазинах дефицит воды - не смогли купить, воды нет даже для технических нужд. Сегодня сын привез воду с Каспийска. У нас дети», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" в 20.0.0 мск сегодня жительница улицы Космодемьянской в Ленинском районе Махачкалы.

«На Гамидова, 54 отключили воду 15 марта и так и не дали. Рядом нет точки подвоза воды», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сапият.

«На ул. Насрутдинова, 107 нет воды с 15 марта, и чтобы подвозили - не видела», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аминат.

Жительница улицы Гамидова Мадина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в большинстве близлежащих магазинов нет в продаже бутилированной воды. Она отметила, что нашла бутилированную воду лишь в одном магазине, но по цене 85 рублей за литр, что в пять раз выше обычной цены. «Мы ездили за водой в поселок Тарки, там есть родник. Но и там была большая очередь», - сказала Мадина.



«На улице Ирчи-казака 18б третий день нет воды. Вчера (16 марта) и сегодня привозили на водовозе», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ибрагим.

"Авария на двух водопроводах, из которого идет вода махачкалинцам произошли практически одновременно, 15 марта, поэтому без воды остался весь город", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аварийно-диспетчерской службы. По его словам, отравления жителей города произошли 9-10 марта и отключения не связаны с этим инцидентом. А воду в Ленинском районе отключили, так как в питающий канал попали селевые стоки и сильного загрязнили воду, пояснили в службе.

Напомним, 9 марта Минздрав Дагестана сообщил, что в махачкалинской больнице с симптомами отравления размещены двое взрослых и 22 ребенка. 22 взрослых и 27 детей в Махачкале 6 и 7 марта поступили в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции, заявили в тот же день следователи, которые приступили к расследованию уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больнице Махачкалы продолжает лечение 41 человек, обратившийся с признаками пищевого отравления, в том числе 32 ребенка. Все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, сообщил 10 марта Минздрав Дагестана.