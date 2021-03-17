Власти Махачкалы назвали сроки ликвидации аварии на водоводе

17 марта 2021, 15:22

В части районов Махачкалы сегодня возобновится подача воды, но в первые часы она будет непригодна для питья даже после кипячения, сообщила мэрия. Власти Дагестана назвали главной причиной проблем с водой изношенность трубопроводов.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. В тот же день мэрия организовала подвоз воды автоцистернами. Горожане пожаловались, что вскоре после этого в магазинах закончилась бутилированная питьевая вода, а той, что доставляется автоцистернами, не хватает.

17 марта на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о дефиците питьевой воды в магазинах Махачкалы. "Как вы смотрите на то, что то третий день в Махачкале люди без воды? Даже не во всех магазинах можно купить – раскупили. Это же катастрофа экологическая", – написал в частности автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Вода в дома Ленинского района Махачкалы поступает из Хушетского водохранилища, которое наполняется через канал имени Октябрьской революции, а он после таяния снегов и схода селей сильно загрязнен, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Махачкалы. "Проводятся мероприятия по обеззараживанию воды. Как только она станет безопасной для употребления, водоснабжение будет восстановлено. Специалисты называют разные сроки: при благоприятном исходе воду могут подать уже сегодня ночью, при неблагоприятном это займет дополнительное время", - сказал представитель мэрии.

Схему водоснабжения Ленинского района необходимо изменить, заявил юрист, член махачкалинского движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Вся система водоснабжения города в частных руках. К примеру, вода из канала имени Октябрьской революции для Хушетского водохранилища покупается за пять копеек за кубометр, а продается городу за восемь рублей. Из Хушетского водохранилища питается основная часть Ленинского района Махачкалы. Это очень выгодный бизнес. Почему властям не протянуть дополнительную ветку водовода из чистого Миатлинского водохранилища?" - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

На Миатлинском водоводе устранена авария, это позволит возобновить подачу воды уже сегодня, сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы мэрии Махачкалы Зайнаб Алимирзаева.

"В Кировском и большей части Советского района подача воды будет возобновлена в течение нескольких часов. Мероприятия по обеззараживанию будут усилены в первые часы. Воду из-под крана не пить! Кипяченую можно будет после первых двух-трех часов возобновления подачи. Ситуация в Ленинском районе пока сохраняется, но специалисты работают, обещают сделать все возможное, чтобы ускорить подачу",- говорится в сообщении, опубликованном в 13.02 мск.

Мэрия признала проблему с подвозом воды

По словам представителя мэрии, 16 марта вода развозилась по заявкам горожан до 00:30 мск, сегодня с 8:00 вода развозится по объектам социальной инфраструктуры и с 9.30 - по жилым домам. "В течение дня будет осуществляться и раздача бутилированной воды. Заявку на подвоз можно оставить в комментариях к постам главы города Салмана Дадаева в социальных сетях", - рассказали в администрации города корреспонденту "Кавказского узла". Адреса, по которым развозится вода, перечислены на странице мэрии Махачкалы в Instagram.

Помощник градоначальника Гаджимурад Сагитов признал, что для развоза воды не хватает спецтранспорта. "К тому же, необходимо учитывать сложность ситуации: машинам приходится преодолевать серьезные расстояния, чтобы вновь набрать воду в надежных, незагрязненных источниках, чтобы доставить ее горожанам. Признаем, сложности тут есть. В этой связи учитываются все обращения граждан, меры принимаются", - привела слова Сагитова "Дагестанская правда".

Проблемы с водой возникли в первую очередь из-за изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, и только во-вторых – из-за погодных условий, заявил глава правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов на сегодняшнем заседании Оперативного штаба по организации водоснабжения жителей Махачкалы и Каспийска. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов уточнил, что водоснабжения лишились около 230 тысяч человек, 23 школы и 20 детских садов. Работа детсадов приостановлена, школам рекомендовано кормить детей буфетной продукцией с использованием бутилированной воды. Махачкалинцам по-прежнему рекомендовано использовать исключительно кипяченую воду, говорится в публикации на сайте мэрии Махачкалы.