Пользователи соцсети пожаловались на нехватку питьевой воды в Махачкале

17 марта 2021, 08:25

После запрета властей Махачкалы использовать водопроводную воду в магазинах исчезла бутилированная питьевая вода, а той, что доставляется автоцистернами, не хватает на всех жителей, пожаловались пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. В тот же день мэрия организовала подвоз воды автоцистернами и рекомендовала горожанам употреблять бутилированную воду.

17 марта на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о дефиците питьевой воды в магазинах Махачкалы. "Как вы смотрите на то, что то третий день в Махачкале люди без воды? Даже не во всех магазинах можно купить – раскупили. Это же катастрофа экологическая", – написал в частности автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Пользователи Instagram потребовали увеличить объемы подвоза воды

Запись о том, что в Махачкале организован подвоз воды, была размещена 16 марта на странице мэра города Салмана Дадаева в Instagram, на которую подписаны около 78,8 тысячи пользователей. Чиновник разместил видео, на кадрах которого местные жители разбирают бутыли с водой из машин, а также набирают воду в различную тару из автоцистерн. К 07.40 мск 17 марта эта публикация набрала 21,1 тысячи просмотров и 150 комментариев. Большая часть их авторов потребовала как можно скорее наладить водоснабжением.

"Ваш подвоз воды абсолютно не решает проблему. Как получить данную воду, если не знаешь когда и где её привезут? Да и неизвестно в каких количествах. Обещали на Петра Первого, 59а к 16.00. Подошёл где-то в половине пятого, никакого привоза воды не было", – написал samsonov05ru.

"Сколько раз написали в комментариях, чтоб воду привезли на Гамидова, 65, и так и не привезли", – отметила manafova59.

"Приезжает одна машина на район, где куча девятиэтажных домов! Считайте, сколько квартир. Кому этого водовоза хватит? Нам со всех домов стоять на точке, которая находится не близко, и охранять, когда же подъедет машина?" – возмутился пользователь ____moya_jizn____.

"Пара баклажек нам ничего не решает", – подчеркнула aelita.krasa.

"В Хушете даже в магазинах нету воды, в город едем за водой. Не стыдно вам? А сколько людей без машин", – отметила sima_abakarovna.

"Весь Редукторный посёлок без воды! Ужас, воды нет, купить людям негде", – пожаловался пользователь moscow_rdr_.

"Вечером отключили отопление, горячую воду и холодную. Бегаю по магазинам, нигде нет воды. Что за бардак? Никакой машины с водой в нашем дворе я не видел. В конце концов будет порядок, уважаемый мэр города? " – задался вопросом makasharipov_maga.

Часть других комментаторов раскритиковала власти. "Позор. Целое руководство не может второй день наладить систему водоснабжения. Это дно!" – отметил dr.kambulatov.

"Решили этой раздачей воды людей успокоить? На дворе 21-й век. Вроде цивилизованная страна, а проблем меньше не становится. Почему нужно доводить ситуацию до такой "ужасной аварии", а не искоренять подобное сразу?" – спросил пользователь bestia_shop.

"Лучше ответьте на вопрос, в какие сроки будет восстановлена подача воды. Мы же не в 17-м веке живём. Если нужна помощь, готовы выехать, но нельзя же так издеваться над людьми", – написал abdusamad8177.

"А когда дадут воду в дома? Хотелось бы знать, как долго будем без воды? Хочется ясности и уже будет легче хотя бы ждать", – поинтересовался пользователь bika648.

9 марта Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 24 жителей Махачкалы с подозрением на отравление. Этот инцидент произошел на фоне проблем в регионе с вывозом мусора. Из-за скопления бытовых отходов источники питьевой воды загрязнились, что и стало причиной отравления, предположили пользователи Instagram.

Комментаторы пожаловались на дефицит питьевой воды в магазинах

Публикация о подвозе воды жителям Махачкалы также была размещена 16 марта на странице Instagram-паблика golos.dagestana, на который подписаны около 1 млн пользователей. На кадрах ролика показаны горожане, которым в вечернее время раздаются по две баклажки с водой из грузовой машины. К 07.40 мск 17 марта эта запись набрала 38,3 тысячи просмотров и 189 комментариев. Большинство их авторов также пожаловались на нехватку воды.

"Почему до посёлка Хушета ничего не дошло?" – спросил пользователь 05_dag.ru.

"А нам что делать, остальным? На Мурадова привезите, даже в магазинах нет в продаже. И что нам делать?" – задался вопросом пользователь dddsdszs.

"Почему в магазинах вода пропала? Первый раз что-ли без воды сидим. Такого не было", – отметила saida_gold_star.

"До нас не дошли они, видимо, воды на всех не хватило", – предположила murtazalieva_madina2803.

"Сегодня два раза приезжал водовоз в район Ниагары. Спасибо ребятам за доброе дело. К сожалению в магазинах в округе не было воды", – отметила mika_7_7.

"Во время морозов и снегов нет воды, в доме нет газа, зачем он нужен пусть мёрзнут? И вдобавок отключат электричество. Город весь в ямах и лужах. Да какие там лужи целые реки… все хуже и хуже", – посетовал пользователь dag_tig.

Также запись о подвозе воды жителям Махачкалы была размещена 16 марта и на странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 763 тысяч пользователей. К 07.40 мск 17 марта эта запись набрала 3839 отметок "нравится" и 162 комментария. Большинство их авторов пожаловались на рост социальных проблем в Махачкале.

"Позор 21-го века! Просто воды нет, дорог нет, все вокруг в аварийном положении. Что происходит? Просто смех и грех", – написал snamil_05dag.

"Что творится в Дагестане? Это же столица – то питьевую воду отключают, то сами заливают ямы на дорогах, то ещё суета какая-то. Ощущение, что это разбомбленная сирийская провинция", – отметил пользователь ne_odna_1212.

"Люди космос осваивают, а в Махачкале все также, ничего не меняется. Вечные проблемы: вода, канализация, электричество", – подчеркнула sem_ya124.

"За то квадратный метр на квартиры, как в Москве", – посетовала aassllaann80.