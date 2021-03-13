Разрешение на регулярные авиарейсы обнадежило грузинских туроператоров

13 марта 2021, 02:37

После возобновления регулярных авиарейсов туристическая индустрия в Грузии начала оживать, больше всего заявок поступает от туристов из Европы, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские туроператоры. Грузия пользуется популярностью среди российских туристов, однако из-за запрета на прямое авиасообщение между странами путешествие обходится дорого и занимает много времени, сообщили представители российских туркомпаний.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии решили с 1 февраля снять ограничения на регулярные авиарейсы, иностранцам разрешили въезжать в Грузию, представив документы о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. С 1 марта требования были смягчены для граждан Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Белоруссии - им разрешили посещать Грузию, предъявив отрицательный тест на коронавирус.

После возобновления регулярных авиарейсов Аджария может принимать туристов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник горячей линии Туристической службы региона. "Например, на горнолыжном курорте Годердзи работает и трасса, и подъемники, и гостиницы", - отметил он.

В других населенных пунктах Аджарии туристическая деятельность не запрещена, однако там действуют некоторые ограничения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник туристической администрации Аджарии. "В самом Батуми не действует в связи с пандемией канатная дорога, которая пользуется большой популярностью у туристов, закрыта половина музеев. Рестораны работают только до 21.00 по местному времени (20.00 мск), а в выходные дни они не работают совсем", - отметил он.

С 25 февраля в Грузии разрешена работа гостиниц, но только при соблюдении в них санитарных норм, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. "Чтобы гостиница получила разрешение на работу, нужно выполнить ряд санитарных норм, в том числе, обеспечить измерение температуры всех входящих в здание гостиницы, провести дезинфекцию поверхностей, обеспечить своевременную уборку", - пояснил он.

В регионе разрешение на работу получили более 120 гостиниц, следует из данных на сайте Туристического центра Аджарии.

Постепенно в Грузии начинает работать туристическая индустрия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" туроператоры. "Время от времени наши коллеги публикуют сообщения, что смогли организовать тур то в Кахетию, то в Бакуриани. Мне на прошлой неделе удалось организовать поездку приезжего из Литвы в Западную Грузию. Это был, скорее, бизнес-тур, нежели экскурсия", - рассказал представитель турфирмы Георгий Душенко.

Крупные компании рассказали, что работают с предварительными заказами от туристов. "Мы перенесли все заказы с 2020 на 2021 год... Пока что никто из туристов из-за рубежа свои заказы не отменял", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании Holiday Travel в Тбилиси.

"У нас тоже есть предварительные заказы, в основном, из Европы. Пока еще никто не отменял заказы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании заявили Кавказскому Узлу в компании MacTours.

Сотрудник компании "Лукас-Трэвел" заявил, что организация уже начала работать с туристами. "Из западных стран к нам уже прибыли туристы. К нам главным образом прибывают туристы не по сухопутном пути, а авиарейсами", - рассказал он.

Основное количество туристов прибывает из стран Западной и Центральной Европы, сообщили туроператоры. "Главным образом, прибывают туристы из стран Прибалтики, Польши, Германии. В меньшей степени - из России", - сказал сотрудник компании Holiday Travel. "Больше всего туристов прибывает из Европы", - сказал Георгий Душенко.

Авиарейсы из международного аэропорта в Тбилиси осуществляют несколько авиакомпаний: Turkish Airlines и "Пегас" - в Стамбул, "Белавиа" - в Минск, "Грузинские авиалинии" - в Париж, Ереван, Варшаву, Тель-Авив, Lufthansa - в Мюнхен, TuI - в Брюссель, Qatar Airways - в Доху, "Польские авиалинии LOT" - в Варшаву, МАУ (Международные авиалинии Украины), Sky Up - в Киев, FlyDubai - а Дубаи, Air Arabia - в Шарджу (ОАЭ), Air Baltic - в Ригу, Aircompany Armenia - в Ереван. Международный аэропорт Батуми также принимает рейсы, в частности, авиакомпания из Минска и Стамбула. По остальным направлениям из Батуми планируется возобновить авиарейсы с мая 2021 года.

Российские туроператоры сообщили о трудностях поездки в Грузию

Туроператор Anextour пока не организует туры в Грузию. «Информация о том, что Грузия открывается, только-только появилась. Мы можем зарегистрировать заявку [туристов], организовать тур, забронировать отель, но нет гарантий, что ничего не изменится. Нужно подождать какое-то время. Рекомендую смотреть иные направления», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница компании. Она отметила, что Грузия – популярное направление среди туристов.

Администратор туроператора TEZ TOUR сообщила, что отправиться из Москвы в Грузию невозможно, поскольку авиасообщение между странами прекращено. Компания предлагает вылететь из Москвы в Минск или Стамбул, а уже оттуда - в Грузию, рассказала она. Цена авиабилета на человека в майские праздники начинается от 25 тысяч рублей. «Летите в Стамбул, там пересаживайтесь на другой самолет – и далее до Тбилиси. Там трансфер в отель. Затем такой же путь обратно. Страна [Грузия] открыла границы, но не авиасообщение», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии в июне 2019 года в Тбилиси начались волнения. Разгон протестующих привел к сотням пострадавших и задержанных. После этого Россия отменила рейсы российских и грузинских авиакомпаний. Подробнее об этих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Если человек захочет полететь в Грузию, то по прилету ему необходимо предъявить результат теста на коронавирус, отметила администратор. «Он должен быть отрицательным. На карантин никого не отправляют, это не предусмотрено», - пояснила она.

Оператор агентства TUI подтвердила, что прямого авиасообщения с Грузией нет, однако границы страны открыты. Компания пока не занимается организацией туров в Грузию, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сказала корреспонденту «Кавказского узла», что посетить Грузию лучше не с помощью туроператоров, а самостоятельно. "Стоимость организации тура фирмой слишком высока", - пояснила Ламидзе.

«По нашим оценкам, турпоток если и увеличится, то только за счет самостоятельных туристов. Особого ажиотажа [по грузинскому направлению] ожидать не стоит. Если говорить о туроператорах, то они будут готовить туры под запрос заказчика. Грузия не займет места Эмиратов и Мальдив», - сказала Ламидзе.

В Батуми ожидать рейсов не стоит, считает она. «Авиарейсов не будет, скорее всего. Это политический вопрос. Однако Грузия пользуется популярностью среди российских туристов. Там тепло и вкусно, есть, что посмотреть, комфортабельно – туристам кажется, как будто их там ждали», - рассказала Ломидзе.

"Кавказский узел" также писал, что ранее на фоне кризиса туристической отрасли из-за пандемии коронавируса власти Грузии решили привлечь в страну состоятельных фрилансеров и работающих на удаленке специалистов со всего мира, что поможет поддержать частный бизнес. Туристическая отрасль страны недополучила в 2020 году 1,4 миллиарда долларов из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщил в сентябре 2020 года Нацбанк Грузии. В феврале Национальная администрация туризма сообщила, что власти одобрили 1700 заявок от иностранцев на дистанционную работу из Грузии с августа 2020 года. Условия въезда в страну с 1 февраля изменились, но туристы не спешат воспользоваться возможностью посетить Грузию, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители турфирм.