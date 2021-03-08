Балкарцы в годовщину депортации вспомнили о своей жизни в ссылке

08 марта 2021, 17:28

Более 200 человек из Кабардино-Балкарии и соседних республик пришли сегодня в Нальчике на памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине депортации балкарцев. Участники тех событий поделились воспоминаниями о том, как их семьи выживали в Средней Азии и Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. Год назад, как и в 2019 году, в Нальчике состоялись официальные мероприятия, посвященные этой дате. Жертвы депортации балкарцев получают лишь незначительные льготы, и поддержка от властей несоизмерима с пережитыми в годы репрессий лишениями, констатировали участники памятной акции.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены из Кабардино-Балкарии инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Сегодня в Нальчике у мемориала жертвам политических репрессий прошли традиционные памятные мероприятия, посвященные депортации балкарского народа: поминальная молитва, минута молчания и возложение цветов, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший около мемориала.

На мероприятие съехались более 200 человек, в том числе делегации из Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни, но митинга в этом году не было. Как пояснила корреспонденту «Кавказского узла» член правления Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева, провести его не разрешили городские власти, сославшись на пандемию коронавируса.

В 10 мск к мемориалу прибыли руководители республики во главе с Казбеком Коковым. Члены правительства приняли участие в поминальной молитве, возложении цветов, после чего осмотрели новую экспозицию мемориала.

"Тем, кто ушел, светлая память. Тем, кто сегодня продолжает трудиться во имя жизни, желаю здоровья. Чтобы больше ни один народ в России, да и во всем мире не пережил такой трагедии, чтобы такого беззакония больше никогда не случилось", - сказал Казбек Коков в здании мемориала.

В этом году экспозиция "немного необычная", она посвящена врачам и другим медработникам, которые боролись с коронавирусом в республике, пояснила директор Мемориала жертвам политических репрессий Фаризат Теммоева. "Нам очень хотелось сделать что-нибудь приятное тем людям, которые посвятили целый год своей жизни спасению других, оставив детей, семьи", - рассказала Теммоева.

"Уже третий год подряд мы в рамках проекта "Времена. События. Люди" готовим новые экспозиции и посвящаем их 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. В 2019 году выставка была посвящена русским учителям, которые приехали сюда обучать людей грамоте, в благодарность за их труд, за то, что наши народы получили образование. В 2020 году выставка была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были представлены материалы обо всех направлениях в ходе войны - о работе в тылу, о партизанском движении, о героизме на фронте", - рассказала Теммоева.

Участники памятной акции поделились воспоминаниями о жизни в ссылке

Жители Кабардино-Балкарии, пришедшие сегодня к мемориалу, поделились с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями о событиях 1944 года. Так, 84-летняя Мариям рассказала, что ее семья была выселена из селения Лашкута, когда ей было семь лет. Женщина сказала, что их тогда погрузили в товарные вагоны и отправили, и никто из них не знал, куда они едут.

"По дороге старики умирали. Поезд ненадолго останавливали, трупы выносили и оставляли на дороге. Когда песком присыпали, когда нет. Кушать нечего было, надевать нечего было. Туда приехали – еще хуже: жить негде. В школу ходить – одежды не было", - рассказала она.

Заслуженная журналистка Кабардино-Балкарии Фатима Тикаева сообщила, что ее отца выселили из Верхней Балкарии, а мать - из селения Жемтала. "К моменту выселения отцу было три года. Его отец - мой дед - был на фронте вместе со своим братом. Они оба погибли в первые же дни войны. Мой отец даже не знал, как выглядел его погибший отец, у него не осталось даже фотографии. Выселяли практически одних женщин – мать моего отца, мою бабушку, сестер ее мужа, свекровь. Их выселили настолько быстро, что они ничего не успели с собой взять, и поэтому пережили много трудных моментов. В то же время мама рассказывала – она сама родилась уже в ссылке, но со слов своей мамы, моей бабушки - что к ним пришли солдаты, которые говорили на балкарском языке. Возможно, это были татары. Они им сказали, что их отправляют далеко, поэтому с собой нужно взять теплые вещи и еду. У бабушки была швейная машинка «Зингер». Солдаты, выселявшие их, сказали, что машинку нужно взять с собой. Она, мол, вам пригодится. И, действительно, как рассказывала мама, они в ссылке шили и за счет этого имели какой-то доход. Они попали в Киргизию, в теплый климат, и им было легче. А вот семье отца пришлось трудно – они попали в Казахстан, где ничего не растет. Отец рассказывал, что впервые яблоко он попробовал, когда ему было 12 лет. Поженились мои родители уже здесь, после возвращения", - рассказала Фатима Тикева.

80-летний Асхат Узденов из селения Былым само выселение не помнит, поскольку ему было всего три года. Мужчина рассказал, что в ссылке пас скот. Его семья попала в Павлодар, город в Северном Казахстане, где было очень холодно. Родители умерли, и четверо детей остались беспризорными. Асхата и его младшего брата отдали в детский дом, а старший брат, которому было 15 лет, работал в колхозе, пас скот.

"Тогда понятия «подросток» не было. Все должны были работать. Потому что шла война, и все взрослые мужчины были на фронте", - пояснил Асхат Узденов. По его словам, когда старший брат женился, он забрал их из детдома. Вернулись на родину они уже взрослыми.

Ахмат Геккиев родился в Казахстане в 1955 году. Его родные были выселены из селения Эль-Джюрту. Этого селения на карте Кабардино-Балкарии уже нет, осталось только кладбище. А до войны там было около ста дворов, рассказал Геккиев.

К моменту выселения отец Ахмата Геккиева был на фронте. Вернулся инвалидом, без одного глаза. Ему можно было остаться на родине как участнику войны, но он сказал, что поедет туда, где его народ, и отправился в Казахстан. Вернулся в республику, когда балкарцам разрешили вернуться.

"На месте наших домов к моменту возвращения уже ничего не осталось. Все было разрушено. Жить там было невозможно. Поселялись, кто куда. Мы решили остановиться в Тырныаузе, благо к этому времени там работали шахты, и можно было трудоустроиться", - рассказал Геккиев.

Из рассказов старших женщин ему известно, что во время переселения в вагонах размещали женщин и мужчин вместе, что создавало большие неудобства для женщин, которые при мужчинах стеснялись справлять нужду, мучались, и были случаи, когда у кого-то лопался мочевой пузырь, рассказал Ахмат Геккиев.

80-летняя Тамара Созаева момент выселения не помнит, но рассказала, как ее семья жила в Казахстане. Мать Тамары работала в столовой, поэтому еда у семьи была. Но Тамаре пришлось ходить в школу за 3,5 километра. "Многие из детей спецпереселенцев тогда бросили учебу, а я нет. Я каждый день шла пешком это огромное расстояние, а после обеда шла обратно, но учебу не бросила", - поделилась женщина.

После возвращения в Кабардино-Балкарию Тамара Созаева окончила педучилище и стала учительницей. Много лет посвятила этой профессии, а позже выучилась еще на искусствоведа. Несмотря на пережитое, Тамара Созаева говорит, что осталась патриоткой. "Представьте себе, мой отец погиб на фронте. Матери полагалась пенсия вдовы фронтовика, а я ей сказала – не грабь государство, я учительница, проживем и без этой пенсии, и она не получала никакой пенсии до конца жизни. Купили участок, лепили саман и строили дом", - рассказала Созаева.

Депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".