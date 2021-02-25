Пашинян проконсультировался с Путиным по ситуации в Армении

25 февраля 2021, 22:00

Президент России Владимир Путин призвал главу правительства Армении Никола Пашиняна приложить усилия для сохранения порядка и спокойствия в стране, проявив сдержанность при урегулировании политического кризиса.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Еревана вышли на улицы с требованием об отставке Никола Пашиняна, между ними и сторонниками премьер-министра у здания оперного театра произошли столкновения. Пашинян пригрозил оппозиции жестко пресечь протесты. После того как депутаты правящего блока не явились на внеочередное заседание, противники Пашиняна заблокировали входы в здание парламента. Активисты установили палатки и перекрыли проспект Баграмяна.

Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Армении, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Кремля "Интерфакс".

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - процитировало пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова агентство. Путин также призвал все стороны к сдержанности, отметил Песков.

В свою очередь правительство Армении заявило, что при беседе в Пашиняном Путин "выразил поддержку властям Армении". "Он также высказал надежду на скорейшее урегулирование ситуации", - говорится в сообщении на сайте кабмина страны.

В пресс-релизах о телефонных разговорах между Пашиняном и Путиным по результатам их разговоров прослеживается явное несоответствие: в распространенном российской стороной заявлении речи о поддержке действующей власти нет, отметило издание News.am.