Никол Пашинян на митинге 25.02.2021. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

25 февраля 2021, 22:00

Пашинян проконсультировался с Путиным по ситуации в Армении

Президент России Владимир Путин призвал главу правительства Армении Никола Пашиняна приложить усилия для сохранения порядка и спокойствия в стране, проявив сдержанность при урегулировании политического кризиса.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Еревана вышли на улицы с требованием об отставке Никола Пашиняна, между ними и сторонниками премьер-министра у здания оперного театра произошли столкновения. Пашинян пригрозил оппозиции жестко пресечь протесты. После того как депутаты правящего блока не явились на внеочередное заседание, противники Пашиняна заблокировали входы в здание парламента. Активисты установили палатки и перекрыли проспект Баграмяна.

Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Армении, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Кремля "Интерфакс".

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", -  процитировало пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова агентство. Путин также призвал все стороны к сдержанности, отметил Песков.

В свою очередь правительство Армении заявило, что при беседе в Пашиняном Путин "выразил поддержку властям Армении". "Он также высказал надежду на скорейшее урегулирование ситуации", - говорится в сообщении на сайте кабмина страны.

В пресс-релизах о телефонных разговорах между Пашиняном и Путиным по результатам их разговоров прослеживается явное несоответствие: в распространенном российской стороной заявлении речи о поддержке действующей власти нет, отметило издание News.am.

Акции протеста с требованием об отставке Пашиняна проходят с ноября 2020 года, когда Армения подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция расценила это соглашение как капитуляцию, 17 оппозиционных сил создали тогда "Комитет спасения". Премьера призвали уйти в отставку президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй, а сегодня утром - и Генштаб.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении". Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Суд отказался арестовать Карена Бекаряна по делу о фейках в соцсети", "Суд освободил четверых участников митинга в Ереване", "Активисты сообщили о задержаниях на акции протеста в Ереване".

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