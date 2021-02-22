Глава села в Кабардино-Балкарии заподозрен в подлоге на 3 миллиона

22 февраля 2021, 13:43

И. о. главы села Чегем Второй подписал документы о приемке невыполненных работ по строительству водопровода, сообщило сегодня следствие.

В служебном подлоге подозревается исполняющий обязанности главы села Чегем Второй Чегемского района Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, глава администрации села, зная, что работы по строительству водопроводных сетей в новом микрорайоне выполнены не в полном объеме, подписал акты приемки и стоимости выполненных работ. На основании этих документов подрядчику были перечислены 3 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 292 предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

И. о. главы сельского поселения Чегем Второй с 25 апреля 2016 года является Юра Борсов. По специальности он экономист, с 1984 по 2002 год работал в торговле, затем возглавлял ООО "Борс", следует из информации на сайте администрации сельского поселения Чегем Второй.

На сайте администрации Чегемского района и администрации Чегема Второго на 13:00 мск не содержится комментариев относительно версии следствия.

"Кавказский узел" также писал, что глава села Куба в Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению в подлоге. Чиновник дал указание зачесть осужденному сельчанину обязательные работы без их выполнения, сообщило следствие 20 ноября 2020 года.