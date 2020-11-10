Уголовный кодекс. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 ноября 2020, 21:00

Глава села из Баксанского района обвинен в подлоге

Глава села Куба в Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению во внесении ложных сведений в официальные документы. Чиновник дал указание зачесть осужденному сельчанину обязательные работы без их выполнения, считает следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения Куба, обвиняемого в служебном подлоге. (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, суд  4 марта 2019 года признал жителя села виновным в незаконном приобретение и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ), ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Осужденный был направлен в администрацию села Куба, где был  принят на работу уборщиком на безвозмездной основе. При этом глава села, зная, что односельчанин работу не выполняет, давал указания подчиненному вносить в  табель учета рабочего времени осужденного  неотработанные часы как отработанные. Табель, заверенный подписью и печатью главы села, был направлен в подразделение УФСИН России по КБР, на его основании осужденный был снят с учета,  сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Действия главы села привели к освобождению от исполнения наказания и подрыву авторитета органов местного самоуправления, говорится в сообщении на сайте ведомства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Максимальное наказание по части 2 ст. 292 УК РФ составляет два года лишения свободы. 

Комментариев от обвиняемого или его представителей в "Кавказский узел" не поступало, на сайте администрации поселения Куба на 20:00 мск 10 ноября не содержится комментариев относительно уголовного преследования главы села.

Примечание:

"Сотрудник администрации Чегема обвинен в махинациях с землей", "Гендиректор убыточного завода в Кабардино-Балкарии попал под суд", "Депутат в Кабардино-Балкарии заподозрен в крупном мошенничестве".

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