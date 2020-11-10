Глава села из Баксанского района обвинен в подлоге

10 ноября 2020, 21:00

Глава села Куба в Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению во внесении ложных сведений в официальные документы. Чиновник дал указание зачесть осужденному сельчанину обязательные работы без их выполнения, считает следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации сельского поселения Куба, обвиняемого в служебном подлоге. (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, суд 4 марта 2019 года признал жителя села виновным в незаконном приобретение и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ), ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Осужденный был направлен в администрацию села Куба, где был принят на работу уборщиком на безвозмездной основе. При этом глава села, зная, что односельчанин работу не выполняет, давал указания подчиненному вносить в табель учета рабочего времени осужденного неотработанные часы как отработанные. Табель, заверенный подписью и печатью главы села, был направлен в подразделение УФСИН России по КБР, на его основании осужденный был снят с учета, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Действия главы села привели к освобождению от исполнения наказания и подрыву авторитета органов местного самоуправления, говорится в сообщении на сайте ведомства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Максимальное наказание по части 2 ст. 292 УК РФ составляет два года лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей в "Кавказский узел" не поступало, на сайте администрации поселения Куба на 20:00 мск 10 ноября не содержится комментариев относительно уголовного преследования главы села.