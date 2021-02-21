Детский сад на Кубани закрылся на карантин в связи с COVID-19

21 февраля 2021, 21:58

Все воспитанники одного из детских садов в Лабинском районе Краснодарского края отправлены на двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса, сообщил сегодня оперштаб. За сутки на Кубани выявлено 164 случая заражения коронавирусом, скончались 17 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края как минимум до 28 февраля должны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сохраняется запрет на массовые мероприятия и режим самоизоляции для пожилых людей, указали власти региона.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Все воспитанники одного из детских садов в Лабинском районе отправлены на двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса, в это время в нем будет проведена дополнительная санобработка помещений. Также закрыты семь групп в пяти детских садах Краснодара, Сочи, Апшеронского, Выселковского и Темрюкского районов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Instagram.

Также в 12 школах Краснодара, Геленджика, Сочи, Тихорецкого, Новопокровского и Крымского районов закрыты 33 класса, дистанционно учится 0,1% школьников края. Также закрыта группа в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже закрыта одна группа. 200 студентов вузов из-за контакта с заболевшими коронавирусом переведены на дистанционное обучение. Студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия по-прежнему продолжают занятия исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий, говорится в сообщении в Instagram ведомства.

По данным на 21 февраля, с начала пандемии в регионе зафиксировано 37 340 случаев заражения коронавирусом, вылечились 31 249 человек, 1824 пациента скончались. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 164 человек, умерли 17 пациентов, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".