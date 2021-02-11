Мужчина в защитной маске. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

11 февраля 2021, 19:38

Ограничения в связи с COVID-19 продлены на Кубани

Жители Краснодарского края как минимум до 28 февраля должны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сохраняется запрет на массовые мероприятия и режим самоизоляции для пожилых людей, указали власти региона.

Как писал "Кавказский узел", с января жителям и гостям Кубани стало разрешено ходить в кинотеатры при условии загрузки кинозала не более чем на 15%.

Постановление о продлении режима повышенной готовности на Кубани до 28 февраля подписал сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жители и гости Кубани по-прежнему должны использовать маски в местах массового пребывания людей, в том числе, при посещении магазинов, вокзалов, а также в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В регионе сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничено 100. Продлен режим самоизоляции для людей  с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, и людей старше 65 лет, говорится в сообщении на сайте администрации края.

По данным на 11 февраля, с начала пандемии в регионе зафиксирован 35 671 случай заражения коронавирусом, вылечились 28 037 человек, 1660 пациентов скончались. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 174 человек, умерли 16 пациентов, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Кубани заинтересовался роликом об отказе в госпитализации", "Места для тестирования на COVID-19 оборудованы на курортах Сочи", "Кадыров продемонстрировал стремление быть первым в отмене масочного режима".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 февраля 2021, 19:59

  • "Медиазона": следователи раздули дело о снятии штанов на акции за Навального

    Следствие признало Кубанское казачье войско потерпевшим в деле Владимира Егорова, несмотря на объяснения активиста, что его резонансный перфоманс со снятием штанов на памятнике казачеству не имел отношения к казакам. Отец двух детей, которому грозит пятилетнее заключение, жаловался на давление от силовиков после задержания, сообщила "Медиазона".

11 февраля 2021, 19:06

11 февраля 2021, 18:28

11 февраля 2021, 17:34

11 февраля 2021, 16:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи