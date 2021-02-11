Ограничения в связи с COVID-19 продлены на Кубани

11 февраля 2021, 19:38

Жители Краснодарского края как минимум до 28 февраля должны продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сохраняется запрет на массовые мероприятия и режим самоизоляции для пожилых людей, указали власти региона.

Как писал "Кавказский узел", с января жителям и гостям Кубани стало разрешено ходить в кинотеатры при условии загрузки кинозала не более чем на 15%.

Постановление о продлении режима повышенной готовности на Кубани до 28 февраля подписал сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Жители и гости Кубани по-прежнему должны использовать маски в местах массового пребывания людей, в том числе, при посещении магазинов, вокзалов, а также в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В регионе сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничено 100. Продлен режим самоизоляции для людей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, и людей старше 65 лет, говорится в сообщении на сайте администрации края.

По данным на 11 февраля, с начала пандемии в регионе зафиксирован 35 671 случай заражения коронавирусом, вылечились 28 037 человек, 1660 пациентов скончались. За последние сутки COVID-19 подтвержден у 174 человек, умерли 16 пациентов, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".