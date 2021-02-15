Спасатели разобрали завалы на месте взрыва во Владикавказе

15 февраля 2021, 08:24

Завершен разбор завалов разрушенного взрывом здания супермаркета во Владикавказе, отчитались 14 февраля спасатели. Версия о том, что взрыв произошел из-за утечки газа, не подтвердилась, сообщили в "Газпроме".

Как сообщал "Кавказский узел", утром 12 февраля во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете на улице Алихана Гагкаева. В результате пострадал охранник, в момент взрыва покупателей в магазине не было. Полиция исключила версию о теракте. 13 февраля власти Владикавказа пообещали компенсации жильцам поврежденных взрывом квартир.

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося 12 февраля здания супермаркета во Владикавказе, сообщила пресс-служба Управления МЧС по региону. "Работы завершены. Силы и средства МЧС переведены в режим функционирования "Повседневная деятельность", – процитировал "Интерфакс" вечером 14 февраля сообщение ведомства. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить причину взрыва, сказано в публикации.

Специалисты Газпрома не нашли подтверждения версии о том, что причиной взрыва могла быть утечка газа, заявил главный инженер "Газпром газораспределение Владикавказ" Руслан Худиев.

Он подчеркнул, что во время исследований был обеспечен свободный доступ к данным для проверяющих. "Наши работы по замерам [загазованности] проводились в присутствии сотрудников МЧС и Ростехнадзора. Отмечу, что у многих представителей ведомств, присутствовавших в это время на разборе завалов, возникало желание посмотреть показания прибора и они могли удостовериться, что везде на выходе он показывал "ноль", – привело вечером 13 февраля слова Худиева на своем сайте газета "Слово".

Рабочие исследовали газопровод, который питал топливом супермаркет, а также произвели замер загазованности в соседних зданиях и их подвалах. Специалисты не нашли ни "малейших следов" горения или взрыва, добавил он. "Сам газопровод был полностью прошурфирован, при этом все показатели были в норме <…> Все в идеальном, полностью технически исправном, состоянии", – пояснил Худиев.

Обходчики компании также зафиксировали в журнале, что проверяли до взрыва сети на возможную утечку газа, отметил инженер. "Есть еще один косвенный показатель того, что речь не идет об утечке газа. Мы говорим о парне (ювелире), который, по его же словам, провел ночь в торговом центре. При такой концентрации газа, которая могла разнести торговый центр, молодой человек не только выжил, но и не получил отравления. Между тем, специфика отравления газом, такова, что при вдыхании он собирается в легких и при взрыве человек получает ожог дыхательных путей, а в нашем случае мы ничего такого не наблюдали", – сказал Руслан Худиев.

Напомним, что после взрыва в торговом центре власти Северной Осетии анонсировали проверку все крупных торговых объектов. "Надо детально разобрать текущую ситуацию и провести анализ действий всех лиц и принять меры по комплексному анализу и подробному мониторингу подобных объектов", — привели 13 февраля слова председателя правительства региона Таймураза Тускаева на своем сайте "Крылья TV".