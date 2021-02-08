Два жителя Дагестана арестованы по делу о хранении взрывчатки

08 февраля 2021, 19:02

Суд в Дагестане до 6 апреля заключил под стражу двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как писал "Кавказский узел", силовики 5 февраля нашли в Дербентском районе тайник с оружием, СВУ и боеприпасами и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, задержав двух человек, сообщило республиканское управление ФСБ. Ведомство полагает, что задержанные планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Дербентский районный суд Дагестана заключил под стражу на два месяца двоих мужчин, у которых силовики 5 февраля нашли самодельную бомбу и оружие, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2021 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - цитирует пресс-службу Верховного суда Дагестана "Интерфакс".

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