Зал суда. Дербентский райнный суд. Фото: официальный сайт суда http://vs.dag.sudrf.ru/

08 февраля 2021, 19:02

Два жителя Дагестана арестованы по делу о хранении взрывчатки

Суд в Дагестане до 6 апреля заключил под стражу двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как писал "Кавказский узел", силовики 5 февраля нашли в Дербентском районе тайник с оружием, СВУ и боеприпасами и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, задержав двух человек, сообщило республиканское управление ФСБ. Ведомство полагает, что задержанные планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Дербентский районный суд Дагестана заключил под стражу на два месяца двоих мужчин, у которых силовики 5 февраля нашли самодельную бомбу и оружие, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2021 года. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - цитирует пресс-службу Верховного суда Дагестана "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане

Примечание:

"НАК отчитался о предотвращении на Северном Кавказе 15 терактов", "Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков", "Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале".

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