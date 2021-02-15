Задержанный по подозрению в покушении на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Фото: пресс-служба МВД Украины https://mvs.gov.ua/ua/news/27356_Arsen_Avakov_Policiya_zatrimala_grupu_killeriv_yaki_obgruntovano_pidozryuyutsya_u_vbivstvi_Amini_Okuvoi_.htm

15 февраля 2021, 01:52

Подозреваемому в убийстве Окуевой смягчена мера пресечения

Уроженец Каспийска Игорь Редькин, арестованный по подозрению в убийстве Амины Окуевой, отпущен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян возле села Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла на месте, а Осмаев был ранен. 12 января глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала членов преступной группы, один из участников которой подозревается в организации покушения на Осмаева и убийства его жены Окуевой. Уроженец Каспийска Игорь Редькин был арестован на два месяца до 11 марта.

Адам Осмаев, обвиняемый в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, заявил о "российском следе" в убийстве супруги. МВД Украины предположило, что к нападению могут быть причастны российские спецслужбы или сторонники главы Чечни. Сам Рамзан Кадыров выдвинул версию о том, что к покушению на Окуеву и Осмаева имеют отношение украинские спецслужбы.

Апелляционный суд в Киеве смягчил наказание Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве Амины Окуевой в октябре 2017 года, пишет Hromadske о ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Редькин, которого был арестован до 11 марта, отправлен под домашний арест, сообщает "Телеграф".

Амина Окуева (Наталья Никифорова) родилась в Одессе в 1983 года в семье уроженца Чечни. Взяла фамилию первого мужа Исы Мустафинова в 2000 году, тогда же приняла ислам. Мустафинов погиб в 2003 году, и она вышла замуж за Ислама Тухашева, который пользовался документами на имя Ислама Окуева. С 2014 года Окуева участвовала в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в рядах добровольческого батальона "Киев-2", а также была пресс-секретарем "Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева", говорится в биографии Амины Окуевой, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" . 

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Источник сообщил о заочном аресте Окуевой в России", "Обвинения в адрес Тумсо не опровергли версию о чеченском следе в деле Хангошвили", "Убийца Басаева и враг Кадырова. Кто такой Тимур Махаури?". 

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