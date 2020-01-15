Уроженец Дагестана арестован по делу об убийстве Окуевой

15 января 2020, 05:23

На два месяца суд в Киеве арестовал уроженца Каспийска Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян возле села Глеваха под Киевом 30 октября 2017 года. В результате нападения Окуева погибла на месте, а Осмаев был ранен. 12 января глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала членов преступной группы, один из участников которой подозревается в организации покушения на Осмаева и убийства его жены Окуевой.

Адам Осмаев, который обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, заявил о "российском следе" в убийстве жены. МВД Украины предположило, что к нападению могут быть причастны российские спецслужбы или сторонники главы Чечни. Сам Рамзан Кадыров выдвинул версию о том, что к покушению на Окуеву и Осмаева причастны украинские спецслужбы.

Киевский суд арестовал на два месяца до 11 марта без возможности внесения залога Игоря Редькина, который подозревается в убийстве Амины Окуевой, сообщает 14 января РИА "Новости".

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов провели брифинг, на котором заявили, что имеется ряд доказательств причастности Редькина к преступлению, в частности, ДНК на орудии. На оружии найдены и другие следы, следствие выясняет, кому они принадлежат, пишет "Громадьске".

По данным следствия, Редькин является уроженцем Каспийска. Долгое время он жил на Украине, где занимался бизнесом в сфере IT-технологий. Полиция считает, что Редькин входил в организованную преступную группу, которая занималась заказными убийствами и другими насильственными преступления на территории Киева и Киевской области, сообщает "РБК-Украина".

Амина Окуева родилась в Одессе 5 июня 1983 года в семье уроженца Чечни. В детстве и юности ее звали Наталья Никифорова, но в 2000 году, приняв ислам и выйдя замуж за Ису Мустафинова, она взяла фамилию мужа. Имя она сменила сначала на Анастасию, а позже на Амину. В 2003 году, после гибели первого мужа, Амина Мустафинова вышла замуж за Ислама Тухашева, который в то время пользовался документами на имя Ислама Окуева. С 2014 года Окуева принимала участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в рядах добровольческого батальона "Киев-2", одновременно являясь пресс-секретарем "Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева", говорится в биографии Амины Окуевой, размещенной "Кавказским узлом" в разделе "Персоналии".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что первое покушение на Осмаева и Окуеву было совершено в Киеве 1 июня 2017 года. По подозрению в его совершении был задержан уроженец Чечни Артур Денисултанов (Курмакаев) по прозвищу Динго. Артур Курмакаев также подозревался по делу об убийстве в Вене Умара Исраилова, личного охранника Рамзана Кадырова. Два с половиной года он находился в украинском СИЗО в ожидании вердикта суда. В рамках обмена Курмакаев был передан представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил 29 декабря 2019 года журналист Аркадий Бабченко в своем Telegram-канале.

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