Очевидцы сообщили подробности о взрыве во Владикавказе

12 февраля 2021, 15:08

Во время взрыва, разрушившего утром супермаркет во Владикавказе, людей поблизости не было, хотя днем это многолюдное место, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" очевидцы происшествия. По словам жильцов окрестных домов, взрыв не причинил ущерба их квартирам.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром взрыв, произошедший, предположительно, после утечки газа, разрушил здание на улице Алихана Гагкаева, 3 во Владикавказе, пострадал охранник. Он рассказал, что был в здании один. Компания "Магнит", чей супермаркет оказался разрушенным, заявила, что сотрудники не пострадали, а покупателей в магазине не было. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

Сервис "Яндекс. Карты" определяет адрес места взрыва как улицу Алихана Гагкаева, 1А. По этому адресу расположены "Магнит", "Магнит Косметик", издательский дом "Ниал", магазин мебели "Фарн" и "Телеком плюс". Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии меньше 20 метров, ближайший детский сад - в 300 метрах, за домами, а гимназия "Диалог" - в 250 метрах.

Здание, в котором произошел взрыв, находилось в жилом массиве, вокруг него и рядом стоят многоэтажные жилые дома и другие магазины, а неподалеку находится крупный рынок "Викалина". На месте взрыва работает тяжелая техника, территория оцеплена, силовики просят людей обходить этот участок, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Житель одного из домов, расположенных через дорогу от места взрыва, Таймураз Джигкаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что стал очевидцем взрыва: "Пил чай, смотрел с балкона, и такой взрыв, все летит... Начал снимать на телефон. Я еще обратил внимание, что там никто не ходит, народу нет. Конечно, я испугался. Я удивился, что такое здание - и раз, сразу исчезло, ничего не осталось. Я подумал, что взорвался газ".

По его словам, в квартире ничего не пострадало, "но дом тряхуло". "Была мысль: «Неужели взорвали?». Разные были мысли, но все-таки подумал про газ. Если бы это был теракт, они (террористы) ждали бы, чтобы люди пострадали, но там никого не было с утра, значит, это что-то бытовое", - поделился своими мыслями Таймураз Джигкаев.

Телесюжет с места взрыва размещен сегодня на YouTube-канале телеканала "Мир 24". На кадрах видно, как строительная техника расчищает территорию вокруг руин здания. Жилые многоэтажные дома, расположенные в нескольких десятках метров от места взрыва, выглядят неповрежденными. На месте работают спасатели, поблизости стоят машины скорой помощи. Территория оцеплена, периметр охраняют сотрудники полиции. "В соседних домах вылетели стекла, а осколки разбросало на десятки метров", - пояснил в репортаже журналист телеканала, присутствовавший на месте событий.

Жительница Владикавказа, которая живет рядом с магазином, сообщила, что взрыв произошел около 07.30 мск, когда она уже не спала. "Я испугалась, был сильный взрыв. Но у нас окна целые", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, попросив не указывать ее имя. Она добавила, что у нее "не было мысли", что это был теракт.

Владикавказец Хетаг, живущий в доме по улице Гагкаева, рассказал, что взрыв напугал его домочадцев. "Такой взрыв был, что аж подскочили всей семьей. Потом смотрим - оттуда идет черный дым. Быстро приехали пожарные, собрались люди. Мы испугались. Никто не ожидал этого. Женщина одна звонила [нам] и сказала, что даже в Хумалаге слышала взрыв", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", село Хумалаг находится на расстоянии 22 километров от места взрыва.

Мужчина исключил версию теракта. "Это газ взорвался. Хорошо, что рано было и люди еще не работали", - сказал он.

Местный житель Юрий сообщил, что готовился выйти на улицу, когда услышал взрыв. "Это был страшной силы удар. Конечно, мы испугались. Я уже старый, хотел выйти на прогулку, когда услышал удар, выскочил на балкон, и еще падали обломки разные. Но я не думал, что это магазин, я туда не посмотрел. Подумал, что где-то в доме что-то случилось. Хорошо, что там никого не было. Обычно там многолюдно бывает", - сказал Юрий корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что в его семье "никто не пострадал, даже окна не выбило".

Напомним, сегодняшний взрыв стал пятым в Северной Осетии за четыре года. В четырех аналогичных инцидентах, произошедших в республике с начала 2017 года, пострадали 17 человек.