ЕСПЧ назначил жителю Грозного компенсацию по жалобе на пытки

09 февраля 2021, 14:29

Европейский суд по правам человека назначил 50 тысяч евро компенсации жителю Чечни Роману Гастемирову, признав обоснованной его жалобу на пытки в милиции в 2005 году.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году в ЕСПЧ была направлена жалоба жителя Грозного Романа Гастемирова, который не смог добиться в России возбуждения уголовного дела о пытках в милиции.

По данным Межрегионального комитета против пыток, 10 августа 2005 года Романа Гастемирова доставили в райотдел внутренних дел в Грозном, где сотрудники милиции избивали его и пытали током, предлагая самооговор по делу о перевозке оружия и причастности к боевикам. Следователи несколько раз выносили постановления об отказе в возбуждении дела о пытках, которые отменялись вышестоящими инстанциями, но в 2009 году районный и республиканский суды сочли отказы законными.

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по жалобе Романа Гастемирова, признав, что тот подвергся пыткам со стороны сотрудников милиции, но эффективное расследование его заявления не было проведено в нарушение статьи 3 Европейской конвенции.

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, говорится в статье 3 "Конвенции о защите прав человека и основных свобод", текст которой размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Гастемирову присуждена компенсация морального вреда в размере 50 тысяч евро. Эту сумму заявитель и запрашивал, следует из публикации на сайте ЕСПЧ, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".