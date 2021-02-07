Дело о компенсации морального вреда уроженцу Чечни направлено на новое рассмотрение

07 февраля 2021, 21:48

Кассационная инстанция вернула на рассмотрение в Мосгорсуд дело о компенсации морального вреда уроженцу Чечни Хусену Цетиеву за несправедливое обвинение в хулиганстве и избиении сотрудников МЧС во Внуково и незаконное содержание под стражей на протяжении более трех лет.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года суд назначил от полумиллиона до миллиона рублей компенсации за трехлетний арест по несправедливому обвинению выходцам из Чечни Саид-Магомеду и Хусейну Цетиевым, а также Хамиду Ражапову. Защита обжаловала это решение суда, чтобы добиться увеличения суммы. В марте 2020 года Мосгорсуд отказался компенсировать моральный вред Цетиеву, который требовал компенсации за несправедливое обвинение в хулиганстве и избиении сотрудников МЧС во Внуково. На основании решения ЕСПЧ о нарушении прав Цетиева Верховный суд России в ноябре 2020 года признал незаконными все ранее принятые решения судов о продлении его ареста, это позволяет требовать увеличения компенсации за трехлетнее содержание под стражей, заявила адвокат.

Братья Хусейн и Саид-Магомед Цетиевы, а также Хамид Ражапов были задержаны в сентябре 2014 года. Их обвинили в избиении сотрудников МЧС в районе поселка Внуково. Им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство восьми человек. Защита заявила о наличии у всех троих алиби, которое было подтверждено записями видеокамер с места их проживания. Суд неоднократно продлевал Хамиду Ражапову и Хусейну Цетиеву срок содержания под стражей, а Саид-Магомеду Цетиеву - под домашним арестом. В 2018 года следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела о покушении на убийство сотрудников МЧС, а чуть позднее было прекращено дело по обвинению в хулиганстве.

Решением второго кассационного суда общей юрисдикции была удовлетворена жалоба жителя Чечни Хусейна Цетиева о компенсации морального вреда в порядке реабилитации, причиненного в результате незаконного уголовного преследования в течение четырех лет, двух месяцев и 12 дней и незаконного содержания под стражей 1008 дней. Своим решением второй кассационный суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Московский горсуд, сообщила адвокат Татьяна Окушко корреспонденту "Кавказского узла".

Кассационная жалоба поступила в суд 18 декабря 2020 года, решение суда было вынесено в феврале 2021 года, следует из карточки дела на сайте Второго кассационного суда.