Суд утвердил штраф волгоградскому активисту за участие в нежелательной организации

Суд Центрального района Волгограда оставил сегодня в силе штраф 5 тысяч рублей координатору "Открытой России"* Владимиру Круглякову, Активист намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", Центральный райсуд Волгограда 26 октября 2020 года постановил оштрафовать координатора "Открытой России"* Владимира Круглякова на пять тысяч рублей. Активист настаивает, что российская организация с таким названием не признавалась нежелательной.

Суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу Владимира Круглякова на решение суда от 26 октября и оставил в силе штраф в 5 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации, сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

"Защищался я сам. Буду дальше подавать жалобу в ЕСПЧ. Считаю, что штраф связан с моей политической деятельностью, это способ давления на меня со стороны властей", - отметил он.

Кругляков добавил, что мотивировочного решения суда пока не получил.

Статья 20.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Апелляция поступила в Центральный районный суд Волгограда 14 декабря 2020 года, состоялись два заседания суда, следует из карточки дела на сайте суда.

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)* "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.