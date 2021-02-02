Пропавший житель Грозного Ахмед Кабилов найден в СИЗО

02 февраля 2021, 15:16

Задержанный 29 декабря прошлого года житель столицы Чечни Ахмед Кабилов был найден в Следственном изоляторе Грозного, ему вменяется статья о незаконном хранении оружия, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января правозащитники сообщили о жалобе близких 27-летнего жителя Заводского района Грозного Ахмеда Кабилова на его задержание силовиками, после которого Кабилов пропал. Местный участковый сказал, что задержанный находится в одном из отделений полиции в Грозном и что его "собираются осудить".

Мать Кабилова рассказала, что ей примерно 20 января позвонила женщина, которая назвалась назначенным Ахмеду адвокатом и рассказала, что Ахмед находится в СИЗО-1 Грозного, ему вменяют хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и грозит "всего меньше года", сообщил сегодня правозащитный центр "Мемориал"*.

Часть 1 статьи 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия" предусматривает до трех лет лишения свободы.

Примерно 22 января Заводской суд Грозного арестовал Ахмеда, родные увидели его там впервые после похищения. После того, как Кабилов был найден, его близкие прекратили связь с правозащитниками, сказано в сообщении правозащитного центра.

Вероятно, близких Кабилова обнадежил тот факт, что он найден живым, отметил член Совета правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "То, что его месяцами держали где-то в подвале и, скорее всего, пытали, – не так страшно. Могло быть и хуже. То, что осудят, скорее всего, невиновного – тоже нестрашно. Зато живой", – пояснил правозащитник.

Родные задержанного опасаются навредить ему своим обращением в правоохранительные органы, отметил он. "Жители Чечни чаще всего предпочитают не жаловаться, а надеяться на не самый плохой исход. Такой образ бездействия можно сравнить с "поведением кролика перед удавом", – сказал Орлов.

Напомним, что по словам близких Кабилова, вечером 29 декабря 2020 года в их дом ворвались около пятнадцати силовиков, которые провели обыск и вывели Ахмеда на улицу. В доме в тот момент кроме него находилась его мать Лида Кабилова. После задержания Ахмеда его близкие обратились устно к местному участковому, который сообщил им, что того скоро отпустят, а после сообщил им, что Ахмед задержан. Правозащитники направили запросы по факту необоснованного задержания жителя Грозного в следственное управление Следкома по Чечне и в прокуратуру по Чечне.

Правозащитники ранее упоминали полк патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в связи с избиениями задержанных. Так, "Новая газета", Правозащитный центр "Мемориал" и "Комитет против пыток" 23 июля 2019 года на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения жителей Чечни с декабря 2016 года по январь 2017 года, где упоминался этот полк.

"Кавказский узел" ранее писал и о других случаях исчезновения жителей Чечни. Так, житель Грозного Шамхан Хамурзаев пропал после того, как вечером 26 декабря 2019 года вышел из дома. Он был найден спустя десять дней на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова после распространенного пользователями WhatsApp аудиообращения его матери.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ.