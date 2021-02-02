Подразделения ВС Армении сегодня Фото пресс-службы минобороны Армении

02 февраля 2021, 11:27

Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе

Подразделения ВС Армении сегодня утром 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана. Минобороны Армении опровергло это заявление.

По данным погранслужбы Азербайджана, инцидент произошел около 05.00 по местному времени (04.00 мск). "Подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта погранслужбы Азербайджана", - сказано в сообщении погранслужбы, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская погранслужба не уточнила ущерб от обстрелов и велся ли ответный огонь. Отметим, что Газахский район Азербайджана расположен на границе с Арменией и Грузией.

Минобороны Армении опровергло заявление погранслужбы Азербайджана. "Данная информация является абсолютной ложью", - цитирует пресс-службу оборонного ведомства ТАСС.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям соглашения о режиме прекращения огня, Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Напомним, в декабре 2020 года в ряде азербайджанских СМИ появились сообщения о возобновлении боев у села Тог в Гадрутском районе, а также погибших и раненых в этих боях. Армения заявила тогда, что информация не соответствует действительности, напомнив, что село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

""Таксисты Степанакерта указали на необходимость второй дороги в Армению", Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения", "Азербайджанские аналитики назвали конфликты с армянскими военными недоработкой миротворцев".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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