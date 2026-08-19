×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:55, 19 августа 2026

Сочинцы рассказали об очередях на АЗС и бензиновых спекулянтах

АЗС "Лукойл" на улице Горького. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" жителем Сочи.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дефицит топлива в Сочи усугубился, на АЗС круглосуточно стоят километровые очереди, а спекулянты продают бензин с рук по 200 рублей за литр, рассказали опрошенные “Кавказским узлом” горожане. Данные об АЗС публикуются в мессенджере МАХ, но участникам городского чата там запрещено критиковать власть.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа более трети АЗС Краснодара, по официальным данным, не работали из-за отсутствия топлива или по другим причинам, а автомобилисты вновь пожаловались на очереди и рост цен на бензин. Глава Сочи в тот день назвал ситуацию "напряженной, но стабильной", а пользователи Telegram указали на очереди на заправках и нехватку бензина.

Глава Сочи Андрей Прошунин вновь призвал жителей и гостей курорта “по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и не запасаться топливом впрок”. “Дополнительную нагрузку на топливную инфраструктуру создает большое количество отдыхающих”, - написал, в частности, чиновник в своем Telegram-канале 17 августа.

Для информирования жителей власти запустили чат-бот в государственном мессенджере МАХ и разместили карту заправок на сайте мэрии, но оба сервиса работают в тестовом режиме. 

“Власть не трогаем”

В государственном мессенджере МАХ есть открытый чат “Бензиновая истерия в Сочи”, в котором состоят 4662 участника. Ресурс создан для обмена информацией о наличии топлива, но правила ограничивают обсуждение.

“Чат для обсуждения ситуации с бензином в Сочи: наличие, пробки к АЗС, свои тревоги. Убедительная просьба говорить адресную привязку с названием заправки (...) Власть не трогаем, никого не оскорбляем. Бан без предупреждения. Видео, фото бензовозов не публикуем. За это срок дают”, - говорится в правилах, с которыми ознакомилась корреспондент “Кавказского узла”.

Администраторы городских ресурсов удаляют критические сообщения, утверждает участница чата Мария. “Пока мэр пытается сгладить углы в публичных заявлениях и делает вид, что ничего страшного не происходит, администраторы городских ресурсов фактически закрывают рот пользователям, запрещая любую критику чиновников и угрожая мгновенным баном”, - констатировала она.

По словам Марии, сотрудников бюджетных учреждений перевели в МАХ принудительно. “Нас всех перетянули в этот МАХ, угрожали увольнением, пришлось перейти. Всю информацию муниципальных пресс-служб перетащили туда. Стоит что-то написать критическое, как оно сразу исчезает. Пишут одно вранье”, - сказала женщина.

Бензин с рук по 200 рублей

Очередь на АЗС в Адлере. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" жителем Сочи.Дефицит породил перепродажу топлива с рук, рассказала жительница Сочи Анна. “Появились дельцы, которые предлагают подвезти бензин попавшим в беду людям по цене 200 рублей за литр. Некоторые парни ходят вдоль многокилометровых очередей и предлагают купить 30 литров за 5000 рублей, запугивая водителей тем, что все АЗС в Сочи скоро вообще закроются”, - сказала она.

Информацию о спекулянтах и их расценках подтвердил водитель Олег, отметив, что очереди на заправках Сочи и Адлера стоят и днем, и ночью. 

“Искал (18 августа) бензин по разным заправкам. Был на улице Транспортной у АЗС “Лукойл”, так там очередь идет по кругу, конца и края не видно. Некоторые выстраиваются в два ряда. Многие не выдерживают ночных дежурств и просто уезжают, новые подъезжают. Знакомый там простоял ночь, но не выдержал к утру и решил ездить на электросамокате. У нас на АЗС на Мамайке то же самое. Сам встал там в очередь с 7 утра, бензовоз приехал только к 12 часам, но бензовоз один, а очередь до тоннеля. Купил пять литров у спекулянтов по 200 рублей, чтобы доехать домой”, - сообщил он.

“На каждой заправке километровые очереди”

В очередях за бензином люди стоят семьями, рассказала автовладелица Дарья. “Моя знакомая простояла всю ночь на заправке “Роснефть” в Адлере, муж днем держал очередь, а она ночью. Привезли бензин, удалось заправиться в 6 утра, но заправщик сразу сказал, что топлива максимум до 10 утра хватит. В Сочи если заправиться не удается, то люди просто бросают машины и уходят”, - утверждает она.

Очереди к заправкам сильно затрудняют движение по городу, подтвердила Ирина. “Пробки на сотни метров создают заторы на дорогах. Если улица однополосная и на ней стоит очередь на АЗС, приходится либо выезжать на встречную полосу, либо стоять вместе с ними. Общественный транспорт ходит с горем пополам, но в Сочи он “никакой” и далеко не везде доезжает и вовремя из-за огромных пробок на АЗС”, - сказала она.

На части заправок топливо не выдают даже стоящим в очереди, заметил житель Адлера Сергей. “Ночью (18 августа) был на “Роснефти”, шесть часов ожидания. На АЗС у туннеля “Сочи - Адлер” в Хосте бензин быстро закончился, а на многих других станциях люди стоят в очередях, но бензин им просто не выдают”, - заявил он. 

Очередь перед АЗС на Транспортной улице. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" жителем Сочи.Поездки на работу и покупка продуктов без личного транспорта стали проблемой, пожаловалась жительница Красной Поляны Елена. “Мой муж застрял в Красной Поляне, потому что заправить машину нечем, а завтра ему ехать на работу. Покупка еды - это целая проблема сейчас, приходится тяжести таскать на себе. Общественный транспорт ходит, но нерегулярно, автобусы все забиты под завязку пассажирами. Мэр говорит, что все под контролем, и советует не ездить на индивидуальном транспорте. А как людям добираться на работу, как отвозить детей в школу, в детский сад, как покупать продукты, как посещать пожилых родителей?” - возмущается женщина. 

Из-за дефицита топлива пришлось отказаться от поездок на дачу, посетовала многодетная мать Екатерина. “Буквально на каждой заправке километровые очереди, а некоторые вообще закрыты. На табло прочерки напротив марок бензина и стоимости, на автозаправочных пистолетах надписи, что они не работают. Мой супруг не может поехать в Лазаревское из центра полить урожай, где у нас дача, а ведь этот урожай кормит нас всех круглый год. Мы весь бензин истратили, пока четыре раза ездили на заправку и пытались удачно встать в очередь”, - поделилась она.

Сочинец Алексей признался, что его семья запасла топливо впрок. “В Telegram народ пишет, что бензина нет вообще, люди в отчаянии. У нас в семье есть запасы: я вовремя заставил отца, брата, супругу набрать канистры, когда еще можно было и такого дефицита не было. Ездили заправлялись по 5-6 раз на разных заправках. Только благодаря этому сейчас передвигаемся. Таких как мы немного”, - сказал он.

Приехавшие в Краснодарский край на машинах туристы также оказались в сложном положении, рассказал приезжий из Крыма Виктор. “В Крыму были проблемы, думали, тут их нет, поэтому приехали. Тут заехал на заправку, а мне сходу говорят: “Даже не заезжайте, бензина нет”. Местные рассказали, что цены на тех АЗС, где топливо еще есть, растут бешено. Придется искать бензин через перекупщиков или ждать бензовозы сутками”, - рассуждает мужчина. 

Работник АЗС связал перебои с опасениями водителей бензовозов

Поставки бензина в Сочи сократились из-за отказа водителей выезжать в рейсы, заявил сотрудник одной из городских АЗС, пожелавший остаться неназванным. 

“Бензовозов приезжает в разы меньше, потому что водители просто отказываются возить топливо. Грубо говоря, водители опасаются ехать, потому что небо не полностью контролируется, идет охота дронов на бензовозы и военные машины”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. Подтверждениями этих сведений из других источников  “Кавказский узел пока не располагает. 

Работник одного из бюджетных учреждений Сергей, стоявший в очереди на заправку, заметил, что на фоне топливного кризиса его и коллег “добровольно-принудительно согнали” на встречу с кандидатом в депутаты Госдумы от “Единой России”. 

“Он всем говорил про то, что добивается якобы очень важной цели, перехода Сочи в федеральное подчинение. Целый час парил мозги, ни слова не сказав про то, что город весь стоит из-за отсутствия бензина, каждый день летают дроны, угроза жизни и здоровью людей. Сам к нему обращался многократно по поводу дороги в нашу сельскую местность, воз и ныне там”, - возмутился мужчина. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Трое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

Руслан Абаноков и двое его земляков из Терского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 469 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Арашуков прекратил голодовку

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в "Черном дельфине", прекратил голодовку, сообщил его адвокат.

Житель Краснодара обвинен в госизмене и подготовке теракта

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело краснодарца, обвиненного в подготовке теракта, госизмене и участии в террористической организации. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного. 

Георгий Анцухелидзе. Фото: formulanews.ge Активисты в Батуми и Тбилиси почтили память Георгия Анцухелидзе

В 629-й день протестов демонстранты в Тбилиси и Батуми вышли на улицу с плакатами "Анцухелидзе бессмертен", почтив память Национального героя Грузии в день его рождения.

Житель Дербента оштрафован за комментарий о полицейском

Дербентский городской суд оштрафовал местного жителя Ибрагима Таджибова на 30 тысяч рублей за комментарий под видео с полицейским в Instagram**. 

Пашинян заявил о расширении взаимодействия с США

Армения заинтересована расширять и нарашивать сотрудничество США в разных сферах, включая политическую, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с американским конгрессменом Абрахамом Хамаде после беседы о реализации проекта TRIPP.

Персоналии
Зураб Кокоев. Фото https://parliamentrso.org.
14:47, 18 августа 2026
Кокоев Зураб Ревазович
Валерий Хатажуков. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла"
11:06, 18 августа 2026
Хатажуков Валерий Назирович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
10:37, 18 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
02:57, 19 августа 2026
Трое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
16:42, 18 августа 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
21:39, 17 августа 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
19:04, 17 августа 2026
3
 Глава азербайджанской автономии в Москве депортирован из России
18:14, 17 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
16:14, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Георгий Анцухелидзе. Фото: formulanews.ge
18 августа 2026, 23:58
Активисты в Батуми и Тбилиси почтили память Георгия Анцухелидзе

Сотрудник полиции забирает ружье у мужчины. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 августа 2026, 20:29
Житель села под Волгоградом оштрафован за попытку сбить украинский дрон

Виталий Вотановский. Скриншот видео телеграм-канала «Протокол. Краснодар»
18 августа 2026, 17:40
Суд в Краснодаре заочно приговорил Вотановского* к сроку в колонии

Михаил Евдокимов. Фото: официальный сайт МИД РФ
18 августа 2026, 14:39
Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за угроз в российских медиа

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше