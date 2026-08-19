Сочинцы рассказали об очередях на АЗС и бензиновых спекулянтах

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Дефицит топлива в Сочи усугубился, на АЗС круглосуточно стоят километровые очереди, а спекулянты продают бензин с рук по 200 рублей за литр, рассказали опрошенные “Кавказским узлом” горожане. Данные об АЗС публикуются в мессенджере МАХ, но участникам городского чата там запрещено критиковать власть.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа более трети АЗС Краснодара, по официальным данным, не работали из-за отсутствия топлива или по другим причинам, а автомобилисты вновь пожаловались на очереди и рост цен на бензин. Глава Сочи в тот день назвал ситуацию "напряженной, но стабильной", а пользователи Telegram указали на очереди на заправках и нехватку бензина.

Глава Сочи Андрей Прошунин вновь призвал жителей и гостей курорта “по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и не запасаться топливом впрок”. “Дополнительную нагрузку на топливную инфраструктуру создает большое количество отдыхающих”, - написал, в частности, чиновник в своем Telegram-канале 17 августа.

Для информирования жителей власти запустили чат-бот в государственном мессенджере МАХ и разместили карту заправок на сайте мэрии, но оба сервиса работают в тестовом режиме.

“Власть не трогаем”

В государственном мессенджере МАХ есть открытый чат “Бензиновая истерия в Сочи”, в котором состоят 4662 участника. Ресурс создан для обмена информацией о наличии топлива, но правила ограничивают обсуждение.

“Чат для обсуждения ситуации с бензином в Сочи: наличие, пробки к АЗС, свои тревоги. Убедительная просьба говорить адресную привязку с названием заправки (...) Власть не трогаем, никого не оскорбляем. Бан без предупреждения. Видео, фото бензовозов не публикуем. За это срок дают”, - говорится в правилах, с которыми ознакомилась корреспондент “Кавказского узла”.

Администраторы городских ресурсов удаляют критические сообщения, утверждает участница чата Мария. “Пока мэр пытается сгладить углы в публичных заявлениях и делает вид, что ничего страшного не происходит, администраторы городских ресурсов фактически закрывают рот пользователям, запрещая любую критику чиновников и угрожая мгновенным баном”, - констатировала она.

По словам Марии, сотрудников бюджетных учреждений перевели в МАХ принудительно. “Нас всех перетянули в этот МАХ, угрожали увольнением, пришлось перейти. Всю информацию муниципальных пресс-служб перетащили туда. Стоит что-то написать критическое, как оно сразу исчезает. Пишут одно вранье”, - сказала женщина.

Бензин с рук по 200 рублей

Дефицит породил перепродажу топлива с рук, рассказала жительница Сочи Анна. “Появились дельцы, которые предлагают подвезти бензин попавшим в беду людям по цене 200 рублей за литр. Некоторые парни ходят вдоль многокилометровых очередей и предлагают купить 30 литров за 5000 рублей, запугивая водителей тем, что все АЗС в Сочи скоро вообще закроются”, - сказала она.

Информацию о спекулянтах и их расценках подтвердил водитель Олег, отметив, что очереди на заправках Сочи и Адлера стоят и днем, и ночью.

“Искал (18 августа) бензин по разным заправкам. Был на улице Транспортной у АЗС “Лукойл”, так там очередь идет по кругу, конца и края не видно. Некоторые выстраиваются в два ряда. Многие не выдерживают ночных дежурств и просто уезжают, новые подъезжают. Знакомый там простоял ночь, но не выдержал к утру и решил ездить на электросамокате. У нас на АЗС на Мамайке то же самое. Сам встал там в очередь с 7 утра, бензовоз приехал только к 12 часам, но бензовоз один, а очередь до тоннеля. Купил пять литров у спекулянтов по 200 рублей, чтобы доехать домой”, - сообщил он.

“На каждой заправке километровые очереди”

В очередях за бензином люди стоят семьями, рассказала автовладелица Дарья. “Моя знакомая простояла всю ночь на заправке “Роснефть” в Адлере, муж днем держал очередь, а она ночью. Привезли бензин, удалось заправиться в 6 утра, но заправщик сразу сказал, что топлива максимум до 10 утра хватит. В Сочи если заправиться не удается, то люди просто бросают машины и уходят”, - утверждает она.

Очереди к заправкам сильно затрудняют движение по городу, подтвердила Ирина. “Пробки на сотни метров создают заторы на дорогах. Если улица однополосная и на ней стоит очередь на АЗС, приходится либо выезжать на встречную полосу, либо стоять вместе с ними. Общественный транспорт ходит с горем пополам, но в Сочи он “никакой” и далеко не везде доезжает и вовремя из-за огромных пробок на АЗС”, - сказала она.

На части заправок топливо не выдают даже стоящим в очереди, заметил житель Адлера Сергей. “Ночью (18 августа) был на “Роснефти”, шесть часов ожидания. На АЗС у туннеля “Сочи - Адлер” в Хосте бензин быстро закончился, а на многих других станциях люди стоят в очередях, но бензин им просто не выдают”, - заявил он.

Поездки на работу и покупка продуктов без личного транспорта стали проблемой, пожаловалась жительница Красной Поляны Елена. “Мой муж застрял в Красной Поляне, потому что заправить машину нечем, а завтра ему ехать на работу. Покупка еды - это целая проблема сейчас, приходится тяжести таскать на себе. Общественный транспорт ходит, но нерегулярно, автобусы все забиты под завязку пассажирами. Мэр говорит, что все под контролем, и советует не ездить на индивидуальном транспорте. А как людям добираться на работу, как отвозить детей в школу, в детский сад, как покупать продукты, как посещать пожилых родителей?” - возмущается женщина.

Из-за дефицита топлива пришлось отказаться от поездок на дачу, посетовала многодетная мать Екатерина. “Буквально на каждой заправке километровые очереди, а некоторые вообще закрыты. На табло прочерки напротив марок бензина и стоимости, на автозаправочных пистолетах надписи, что они не работают. Мой супруг не может поехать в Лазаревское из центра полить урожай, где у нас дача, а ведь этот урожай кормит нас всех круглый год. Мы весь бензин истратили, пока четыре раза ездили на заправку и пытались удачно встать в очередь”, - поделилась она.

Сочинец Алексей признался, что его семья запасла топливо впрок. “В Telegram народ пишет, что бензина нет вообще, люди в отчаянии. У нас в семье есть запасы: я вовремя заставил отца, брата, супругу набрать канистры, когда еще можно было и такого дефицита не было. Ездили заправлялись по 5-6 раз на разных заправках. Только благодаря этому сейчас передвигаемся. Таких как мы немного”, - сказал он.

Приехавшие в Краснодарский край на машинах туристы также оказались в сложном положении, рассказал приезжий из Крыма Виктор. “В Крыму были проблемы, думали, тут их нет, поэтому приехали. Тут заехал на заправку, а мне сходу говорят: “Даже не заезжайте, бензина нет”. Местные рассказали, что цены на тех АЗС, где топливо еще есть, растут бешено. Придется искать бензин через перекупщиков или ждать бензовозы сутками”, - рассуждает мужчина.

Работник АЗС связал перебои с опасениями водителей бензовозов

Поставки бензина в Сочи сократились из-за отказа водителей выезжать в рейсы, заявил сотрудник одной из городских АЗС, пожелавший остаться неназванным.

“Бензовозов приезжает в разы меньше, потому что водители просто отказываются возить топливо. Грубо говоря, водители опасаются ехать, потому что небо не полностью контролируется, идет охота дронов на бензовозы и военные машины”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. Подтверждениями этих сведений из других источников “Кавказский узел пока не располагает.

Работник одного из бюджетных учреждений Сергей, стоявший в очереди на заправку, заметил, что на фоне топливного кризиса его и коллег “добровольно-принудительно согнали” на встречу с кандидатом в депутаты Госдумы от “Единой России”.

“Он всем говорил про то, что добивается якобы очень важной цели, перехода Сочи в федеральное подчинение. Целый час парил мозги, ни слова не сказав про то, что город весь стоит из-за отсутствия бензина, каждый день летают дроны, угроза жизни и здоровью людей. Сам к нему обращался многократно по поводу дороги в нашу сельскую местность, воз и ныне там”, - возмутился мужчина.