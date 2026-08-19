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00:56, 19 августа 2026

Житель Краснодара обвинен в госизмене и подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело краснодарца, обвиненного в подготовке теракта, госизмене и участии в террористической организации. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного. 

Обвиняемому жителю Краснодара 54 года. Ему вменяется участие в террористической организации, обучение в целях террористической деятельности, незаконный оборот взрывчатки, подготовка теракта и госизмена . В совокупности эти статьи предполагают лишение свободы вплоть до пожизненного. 

Согласно версии обвинения, 19 сентября 2025 года мужчина незаконно приобрел самодельное взрывное устройство с для совершения теракта. Бомба была передана ему путем закладки в тайник, из которого обвиняемый извлек ее. Следствие утверждает, что он собирался подорвать некий автомобиль, оказывая помощь иностранному государству и участвуя в террористической организации. 

“Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю”, - говорится в сообщении краевой прокуратуры. 

Ведомство не уточнило названий иностранного государства и террористической организации, с которыми обвинение связало жителя Краснодара. Также в прокуратуре не указали, согласился ли мужчина с обвинениями.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в Краснодаре. По версии спецслужбы, задержанный мужчина намеревался взорвать машину сотрудника военкомата. 

10 июля ФСБ отчиталась об аресте двух подозреваемых в подготовке терактов против высокопоставленного офицера Минобороны, причем один из подозреваемых был задержан в Краснодарском крае. По версии ФСБ, предполагаемую атаку планировалось совершить при помощи беспилотника со взрывчаткой.

17 июня ФСБ объявила о задержании трех человек, которых заподозрили в подготовке терактов в Адыгее, Краснодарском крае и Тюменской области по указанию украинских кураторов. Один из задержанных, по версии спецслужбы, должен был взорвать автомобиль военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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