Девять активистов арестованы в Краснодаре после акции за Навального

02 февраля 2021, 01:54

Ленинский райсуд Краснодара рассмотрел дела 14 активистов, задержанных в связи с акцией в поддержку Алексея Навального 31 января. Девять из них получили административные аресты, остальные оштрафованы, сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", на шествии 31 января, организованном краснодарским штабом Навального, активисты потребовали сменяемости власти и освобождения политзаключенных. По данным штаба, на вечер 31 января в Краснодаре были задержаны 43 человека. Дела задержанных в Краснодаре рассматриваются одновременно девятью судьями, поэтому часть активистов осталась без защиты, заявил сегодня адвокат Михаил Беньяш.

23 января, когда по всей России также прошли акции сторонников Навального, в протестном шествии в Краснодаре приняло участие несколько тысяч человек. Десятки активистов были задержаны уже после того, как участники шествия стали расходиться, указал местный штаб Навального.

По уточненным данным регионального штаба Навального, 31 января в Краснодаре были задержаны 54 человека, но большинство из задержанных отпустили без составления протоколов об административных нарушениях, сообщила "Кавказскому узлу" координатор штаба Анастасия Панченко.

Административные дела по статьям об организации митинга и неповиновении полиции были возбуждены в отношении 14 человек. Эти дела сегодня в течение всего дня рассматривались в Ленинском районном суде.

В отношении активистки Любови Мишиной изначально было возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.2 КоАП - ей вменяли организацию митинга, но защите удалось добиться переквалификации на часть 5 той же статьи, которая наказывает за нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия, сообщил адвокат Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла". В результате Мишина получила не арест, а только штраф.

Артёма Матоха признали виновным в организации митинга и арестовали на 3 суток, 67-летнего Владимира Кувшинова арестовали на 5 суток и оштрафовали. Юлию Бай за нарушение порядка проведения митинга оштрафовали, а за неповиновение требованиям полиции арестовали на 8 суток. Аналогичный срок ареста получили Алексей Шепилов, Иван Литвинцев и Александра Мусиенко.

Алексей Никитин, задержанный 23 и 31 января, был арестован на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка проведения митинга. Сергей Алборов получил штраф за нарушение установленного порядка проведения митинга и арест - за неповиновение сотрудникам полиции.

"Даниил Молчанов участвовал в мероприятии 23 и 31 января, 31 января был задержан. Составлено два протокола по части 2 статьи 20.2, организация митинга. Дело по событиям 23 января прекращено судом за отсутствием состава правонарушения, по событиям 31 января - переквалификация на пятую часть этой же статьи, штраф - 15 тысяч рублей", - сообщил Беньяш. Он отметил, что занимался только "арестными составами", поскольку адвокатов не хватало на всех активистов.

"По предварительным данным, сидеть будут в Устье-Лабинском спецприемнике, кто не поместится в Выселковском. Всех, включая Юлю Бай, заковали в наручники", - рассказал Беньяш.

Формально в российском законодательстве нет статьи за участие в несогласованной акции, если участник не допустил конкретных нарушений, описанных в статье 6 Федерального закона о митингах, отметил адвокат Тимур Филиппов, который представлял интересы задержанных в Краснодаре активистов.

Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски (...), иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устройства, (...) распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения и использовать отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, говорится в п.4 статьи 6 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

"Но у нас тех, кто просто участвовал, наказывают по части 5 статьи 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). У меня сегодня за митинг 23 января было четыре человека, их признали виновными, назначили штрафы по 10 тысяч рублей. Еще была девушка по части 2 этой статьи - за организацию митинга. Ее (дело) удалось переквалифицировать на часть 5 с назначением штрафа, ее отпустили домой после ночевки в КАЗе",- сообщил Филиппов.

По словам Филиппова, все сегодняшние судебные решения будут обжалованы. По делам двоих активистов, арестованных на прошлой неделе, апелляционные жалобы уже поданы в Краснодарский краевой суд.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". К январю 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".