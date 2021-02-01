Адвокаты заявили о нарушении права краснодарских активистов на защиту

01 февраля 2021, 15:44

Дела задержанных на акции за Алексея Навального в Краснодаре рассматриваются одновременно девятью судьями, в результате часть активистов осталась без защиты, указал адвокат Михаил Беньяш. Протоколы на задержанных составлены под копирку, сегодня суд уже вынес четыре решения о штрафах, сообщил адвокат Тимур Филиппов.

Как писал "Кавказский узел", на шествии 31 января, организованном краснодарским штабом Навального, активисты потребовали сменяемости власти и освобождения политзаключенных. Силовики не препятствовали несогласованному шествию по главной улице Краснодара, но у здания администрации Кубани, куда направлялись протестующие, активистов встретили сотрудники полиции и ОМОН. По данным краснодарского штаба Навального на вечер 31 января, число задержанных в Краснодаре составило 43 человека. Минимум четверо из них были оставлены до суда в отделениях полиции.

23 января, когда по всей России также прошли акции сторонников Навального, в протестном шествии в Краснодаре приняло участие несколько тысяч человек. Десятки активистов были задержаны уже после того, как участники шествия стали расходиться, указал местный штаб Навального.

Суды над задержанными проходят сегодня в Ленинском суде Краснодара. По словам адвоката Тимура Филиппова, сегодня уже четырем его подзащитным были назначены штрафы по административной статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга". Во второй половине дня адвокат будет защищать активистов, на которых составлены протоколы по другой части той же статьи 20.2 КоАП - "Организация митинга".

"Эти две части одной и той же статьи вменяют всем, протоколы и показания "свидетелей" написаны одинаково со стандартными формулировками. Людей наказывают за участие в митинге, хотя закон не предусматривает наказания за это", - заявил Тимур Филиппов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, часть задержанных лишена права на защиту. Тимур Филиппов призвал своих коллег прийти в суд и защищать таких активистов.

Задержанных привозят в суды автобусами, имеющиеся адвокаты не успевают защищать всех задержанных, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш, который до поздней ночи оказывал юридическую помощь активистам в отделе полиции, а сегодня представляет их интересы в суде.

"Всех административно задержанных распределили по девяти судьям Ленинского районного суда. Не двум-трем, как раньше, а по девяти. То есть практически весь Ленинский суд задействован. Подход вполне разумный. Пока мы будем возится с тремя задержанными, остальных за пять секунд рассмотрят без защиты", - сыронизировал Беньяш.

Об острой нехватке адвокатов Беньяш написал сегодня и в своем Telegram-канале. "Ситуация изменится лишь тогда, когда на девять судей будет 18 адвокатов, а на 15 задержанных - 30 защитников", - написал Михаил Беньяш.

23 января адвокат Михаил Беньяш за призыв оказать юридическую помощь сторонникам Навального получил пять суток ареста. Защита Беньяша намерена обжаловать приговор в ЕСПЧ и в кассации, поскольку считает, что это решение "сдвигает понятие нормы в российском праве" и по сути является преследованием за профессиональную деятельность.

Адвокат уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что в Ленинский районный суд доставили активистов Даниила Молчанова, Алексея Захаров, Алексея Никитина, Юлию Бай, Ивана Литвинцева, Александра Федоренко, Артёма Бондаренко, Анну Ремезко, Любовь Мишину, Андрея Иванова, Александра Максименко, Артёма Матоха, Владимира Кувшинова и Алексея Шепилова. Михаил Беньяш отметил, что это не все задержанные, которых будут судить сегодня.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". К январю 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".