Волгоградские активисты пожаловались на силовиков после задержания

01 февраля 2021, 19:52

Жители Волгограда, задержанные на акции в поддержку Алексея Навального, рассказали, что силовики не отпускали их дольше положенных трех часов и изымали личные вещи без составления протокола. Активист Владимир Кругляков подал в Следком и прокуратуру жалобу на применение силы при задержании.

Как писал "Кавказский узел", 31 января в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек. 28 человек были оштрафованы за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на пять суток. Задержанные рассказали, что приняли участие в акции из-за отсутствия социальной помощи, нищеты и беззакония.

29 января суд заключил под стражу на 10 суток координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга", сделанных прямо в спецприемнике. Кочегин находился там с 22 января - его арестовали за день до проведения в Волгограде первой акции с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального.

Задержанные на акции активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулись с нарушениями со стороны силовиков. Так, активист Тимофей Андронов рассказал, что у него и еще около десяти задержанных силовики без составления протокола изъяли личные вещи.

"У меня взяли ключи, деньги, паспорт (оригинал и ксерокопию), у людей забирали одежду, портфели, чуть ли не медикаменты – и не хотели возвращать. При этом не было составлено протокола об изъятии вещей. Привели, раздели, все забрали, обобрали - грубо говоря, из людей бомжей сделали. Если бы меня и выпустили, мне никуда не попасть - у меня ни денег, ни документов. По прошествии трех часов и пяти минут мы попросили вернуть вещи, не конфискованные должным образом. Нам сказали, что не отдадут. Я просто стал делать, что должен был – брать свои вещи. У меня их начали отбирать", - сообщил Андронов.

По его словам, к тому времени часть задержанных находилась в отделении силовой структуры уже три с половиной часа вместо трех.

Согласно статье 27.5 Кодекса об административных правонарушениях, "срок административного задержания не должен превышать три часа". Исключением являются лица, в отношении которых "ведется производство по делу об административном правонарушении, посягающем на установленный режим Государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об административном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходимости для установления личности или для выяснения обстоятельств административного правонарушения". "Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации, может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов", - сказано в статье.

"Нас никто не выпустил. Я попросил хотя бы ключ, но и его не отдали. Мне чуть пальцы не сломали и руку чуть не выкрутили, а вот синяки на руке оставили, на пальцах царапины остались. Я собираюсь их освидетельствовать в травмпункте. Хотя <силовики> уже не имели права препятствовать нашему перемещению, они делали это как только можно. Я записал ФИО всех, кого запомнил. Скорее всего, я подам заявление, что сотрудники <силовой структуры> превышали полномочия и применяли ко мне силу. Сколько раз меня оттаскивали, столько же раз я пытался забрать свои вещи, их в итоге спрятали в дежурке. Деньги так и не вернули. Их было немного. Ксерокопию тоже не вернули. Ключи я оторвал от сцепки ключей. Поскольку я больше всех возмущался, меня первого отвели в кабинет и продержали там еще часа два-три. Я провел в отделе с 14 до 19-30 часов. Меня отпустили с бумагой, что я должен явиться 3 февраля. Остальные вещи мне потом вернули, и я ушел домой", - добавил Тимофей Андронов.

По словам активиста, защитника к задержанным не пустили. "Позвонить нам не дали, да и телефоны у нас отобрали. Воды нам не дали, в туалет не отпускали", - рассказал он, добавив, что протестующие "выходили выражать свою свободную волю".

38-летний волгоградец Владислав Мурашкин сообщил, что был задержан на остановке "Пионерская" людьми в штатском. "Я хотел присутствовать на акции, но по факту на нее не попал, поскольку все перегородили и я опоздал. Задержали меня шесть человек в гражданской одежде на остановке. Сначала двое схватили за руки. Рядом стоял ОМОН. Я схватился за фонарный столб и закричал: «Полиция, спасите меня». Эти двое не смогли со мной справиться. Подбежали еще двое - вчетвером тоже не смогли оторвать меня от столба. Прибежали еще двое. И вшестером они меня в автозак отвели", - рассказал Мурашкин корреспонденту "Кавказского узла".

Активист также заявил, что после задержания у него отобрали личные вещи, не составив акт об изъятии. "Когда нас начали оформлять, первой оформили женщину с костылем. Нас продержали больше пяти часов, в соответствии с административным кодексом, после трех часов должны были отпустить. Мы пытались заявить о своих правах, <силовик> сказал: «Вы здесь никто, сидите и ждите. Если что, оформим вас на 48 часов». У меня нет негатива к <силовикам>, но почему нельзя принять человека нормально – представиться, написать рапорт, изъять вещи, как положено по закону. Ведь это элементарно. Они посмотрели видео, не нашли меня на площади. Фотографировали меня в разных ракурсах: в шапке, без шапки, в куртке, без куртки, по базам своим прогоняли. Меня так нигде и не нашли. Мне сказали, что позвонят в четверг [4 февраля], и дали бумагу о необходимости явки", - добавил Владислав Мурашкин.

Он считает, что его не задержали, а похитили. "Меня схватили на улице непонятные люди. По поводу обыска: забрали все – и телефоны, и ручку, и бумагу, чтобы даже не записали номера жетонов. Изъятое сложили в пакетики, они лежали на входе. Но забрать их через три часа было невозможно, коробку с вещами унесли в другую комнату. В итоге вещи все же отдали. Пакет с вещами не был вскрыт, но и не был опломбирован. Возможно, я напишу жалобу", - заключил Мурашкин.

Задержанный 31 января Даниэль Куракин был доставлен в тот же отдел силовой структуры. "По приезду в отделение у людей изымали личные вещи, включая телефоны, и на протяжении всего времени отказывали во всех правах, таких как право на звонок адвокату или оповещение близких родственников. Оформлять изъятие вещей стали лишь при составлении протокола, для чего пригласили двух понятых, у которых я пытался узнать, как они оказались в роли понятых, но был прерван одним из полицейских, который немедленно заявил понятым, что те не обязаны отвечать на вопросы. Других понятых искать отказались. Защитника я так и не получил, сотрудники мне прямым текстом отказали. В суде мне также не позволили ни совершить звонок, ни подать ходатайство, ни даже закончить ответ на вопрос судьи, которая меня постоянно перебивала", - отметил Куракин.

По словам Куракина, суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. "Я намерен обратиться за помощью в ФБК* и буду действовать согласно их инструкции", - сказал активист.

Еще один задержанный, Владимир Кругляков, сообщил, что подал через электронную приемную в ФСБ, Следственный комитет, Прокуратуру и Управление собственной безопасности МВД жалобу о своем похищении 31 января в 14 часов неизвестными людьми во дворе дома по улице Краснознаменская, 8, изъятии вещей без протокола досмотра и применении физической силы. "Протокол досмотра был составлен около 18 часов, при этом понятые при досмотре не присутствовали, а расписались в протоколе после досмотра", - отмечается в жалобе.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что все дела об административных правонарушениях рассматривает суд Центрального района Волгограда, сегодня такие дела не рассматривали.

Задержанные 31 января в основном доставлялись в отдел полиции №4, никто из них там больше не удерживается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный ОП-4.

Волгоград - один из трех городов юга России, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Среди задержанных не было журналистов, заверил корреспондента "Кавказского узла" председатель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин. По словам Черепахина, еще перед акцией 23 января профессиональная организация договорилась с полицией о взаимодействии в случае возникновения проблем у журналистов, освещающих акции протеста. "Мы будем и дальше прорабатывать взаимодействие. Если будут какие-то инциденты, будем разбираться в каждом отдельном случае. Для нас журналист – это тот, у кого есть удостоверение, что он работает на зарегистрированное СМИ. У кого свой сайт или еще что-то, будем по возможности помогать, но тут у нас полномочий немного, они не в законодательном поле работают", - отметил Черепахин.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России представлены "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

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