Московский городской суд. Фото: официальный портал судов https://mos-gorsud.ru/

01 февраля 2021, 18:25

Дело сестер Хачатурян возвращено на дорасследование

Московский суд постановил вернуть в Генпрокуратуру материалы резонансного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Как писал "Кавказский узел", сестры Хачатурян из Москвы в возрасте 17-19 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. В июле 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинение двум сестрам, обязав перед этим Следком переквалифицировать преступление как необходимую оборону. Дело младшей сестры, признанной невменяемой, решено было рассматривать отдельно.

Московский городской суд вернул в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования дело старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, со ссылкой на адвоката Ангелины Хачатурян Мари Давтян передала сегодня "Медиазона".

На сегодня было назначено первое заседание по делу сестер Хачатурян. Мосгорсуд вынес постановление о возвращении дела прокурору и в орган следствия, указано в картотеке на сайте московских судов общей юрисдикции.

В Армении, Москве и многих других городах мира неоднократно проводили акции в поддержку сестер Хачатурян. Участники акций требовали освободить девушек и принять меры против домашнего насилия. Сестер поддержали также армянские правозащитники и деятели культуры. По версии защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми". 

Примечание:

"Продлен арест обвиняемому в убийстве школьницы из Каспийска", "Сестра и дочь убитой признаны потерпевшими по делу прокурора Чельдиева", "Матери арестованных дербентцев пожаловались на затягивание проверки заявлений о пытках".

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