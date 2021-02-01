Дело сестер Хачатурян возвращено на дорасследование

01 февраля 2021, 18:25

Московский суд постановил вернуть в Генпрокуратуру материалы резонансного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Как писал "Кавказский узел", сестры Хачатурян из Москвы в возрасте 17-19 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. В июле 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинение двум сестрам, обязав перед этим Следком переквалифицировать преступление как необходимую оборону. Дело младшей сестры, признанной невменяемой, решено было рассматривать отдельно.

Московский городской суд вернул в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования дело старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, со ссылкой на адвоката Ангелины Хачатурян Мари Давтян передала сегодня "Медиазона".

На сегодня было назначено первое заседание по делу сестер Хачатурян. Мосгорсуд вынес постановление о возвращении дела прокурору и в орган следствия, указано в картотеке на сайте московских судов общей юрисдикции.

В Армении, Москве и многих других городах мира неоднократно проводили акции в поддержку сестер Хачатурян. Участники акций требовали освободить девушек и принять меры против домашнего насилия. Сестер поддержали также армянские правозащитники и деятели культуры. По версии защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми".