Акция в поддержку сестер Хачатурян привела к драке

31 августа 2019, 16:50

Сторонницы сестер Хачатурян с транспарантом против домашнего насилия присоединились сегодня к массовой несогласованной акции в центре Москвы. После того, как недовольный этим транспарантом мужчина сорвал его, произошла потасовка с участием трех человек.

Как писал "Кавказский узел", три сестры Хачатурян из Москвы в возрасте 17-19 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляли, что действия сестер были вызваны насилием со стороны отца. По версии защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми".

Сегодня к не согласованной с властями акции в Москве присоединились сторонники сестер Хачатурян, сообщила "Новая газета" на своем Telegram-канале. На видео, опубликованном на канале, несколько активисток несут розовый транспарант с надписью "Не жди участи сестер Хачатурян: строй движение против домашнего насилия". "Лишь борьба дает права - заучи как дважды два!" - скандировали протестующие.

С этим баннером активистки прошли по Сретенскому бульвару столицы, информировала на своей странице в Twitter "Медиазона".

Акция организована юристом Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированным кандидатом на выборы в Мосгордуму Любовью Соболь и направлена против политических репрессий, отметило издание на своем сайте. В несогласованной акции в центре Москвы принимает участие около 750 человек, сообщило ГУ МВД Москвы на своем сайте в 15.20 мск.

В Москве с 27 июля проходят массовые несанкционированные акции против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Так, 3 августа были задержаны, по разным данным, от 600 до 1001 человека, а на митинге 27 июля, согласно официальным данным, 1074 человека.

В ходе акции произошла потасовка. На видео, опубликованном на странице "Медузы" в Twitter, розовый транспарант лежит на земле, а двое мужчин дерутся, размахивая кулаками. К одному из них, в белой футболке, присоединяется еще один, но вскоре дерущихся разнимают. Мужчина, оказавшийся один против двоих, вновь бросается на человека в белой футболке, но продолжить драку ему не удается. "Мужчина в белой футболке вырвал плакат в поддержку сестер Хачатурян", - поясняется в комментарии к публикации.

"Я сорвал баннер, потому что мнение не поддерживаю!" - говорит человек в белой футболке на видео, опубликованном в Twitter телеканала "Дождь". При этом он заявляет, что не начинал драку. "На меня накинулись", - утверждает он. На вопрос, что было написано на транспаранте, он отвечает, что текст был направлен против домашнего насилия. "Не каждый мужчина поддерживает домашнее насилие. Обвинять всех - неправильно", - говорит участник драки. Ему возражают, что текст плаката не является таким обвинением. "Мне показалось по-другому", - отвечает человек в белой футболке.