Одна из сестёр Хачатурян. Фото кадр видео Россия 24 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0kBtelW7K2s

13 июля 2020, 04:55

Сестры Хачатурян обвинены в убийстве отца по предварительному сговору

Генпрокуратура утвердила обвинение сестрам Хачатурян. Они обвиняются в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору. Дело младшей из сестер, которая была признана невменяемой, будет рассмотрено отдельно.

Как писал "Кавказский узел", три сестры Хачатурян из Москвы в возрасте 17-19 лет были задержаны по подозрению в убийстве отца в июле 2018 года. 21 июня 2019 года адвокат сообщил о завершении расследования. Участники акций в защиту Хачатурян заявляли, что действия сестер стали ответом на насилие со стороны отца. По версии защиты, "перед сестрами стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми". В январе Генпрокуратура обязала Следком переквалифицировать обвинение на необходимую оборону.

Активисты неоднократно проводили акции в поддержку сестер Хачатурян. Акции проходили в Армении и Москве, а также в Барселоне, Бонне, Брюсселе, Берлине, Варшаве, Риге, Нью-Йорке, Хельсинки, Мюнхене, Ванкувере, Валенсии, Харькове и Санкт-Петербурге. Участники акций требовали освободить девушек и принять меры против домашнего насилия. Сестер поддержали также армянские правозащитники и деятели культуры.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, сообщает 12 июля ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера.

Адвокат напомнил, что в декабре 2019 года заместитель генерального прокурора возвращал дело с указанием следственному комитету переквалифицировать действия сестер "в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны". "Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дела в суд и назначения предварительных судебных заседаний", - цитирует издание Липцера.

Материалы в отношении старших сестер Крестины и Ангелины направлены на рассмотрение по существу в Московский городской суд, а младшей сестры, которая является несовершеннолетней - в Бутырский районный суд Москвы. Девушка была признана невменяемой на момент совершения преступления, сообщает "Коммерсант".

Адвокат Алексей Паршин сообщил, что по делу старших сестер заявлено ходатайство о рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, информирует РИА "Новости".

Примечание:

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