Астраханский государственный университет. Фото с сайта www.asu.edu.ru.

30 января 2021, 11:39

Трое студентов в Астрахани отчислены из вуза после участия в акции

Руководство Астраханского государственного университета отчислило троих студентов, оштрафованных судом после участия 23 января в акции в поддержку Навального, сообщил ректор университета Константин Маркелов. Сотрудники учебного заведения также предупредили учащихся об ответственности за участие 31 января в несогласованных акциях, рассказала одна из студенток.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики в Астрахани вызывали для составления протоколов студентов, участвовавших в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам активистов, силовики вычисляли участников митинга по видео и фотографиям с акции и составляли списки. 30 января суд в Астрахани признал троих студенток виновными в нарушении требований закона о митингах и назначил каждой по 10 тысяч рублей штрафа.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального". В Астрахани 23 января состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера, которое не встретило противодействия силовиков. Активисты отметили ухудшение экономической ситуации в стране и ограничение гражданских свобод.

Руководство Астраханского государственного университета (АГУ) отчислило из вуза троих студентов которые были наказаны в административном порядке после акций в поддержку Навального 23-го января. Об этом сообщил ректор АГУ Константин Маркелов. Руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов. Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться", – написал Маркелов вечером 29 января на странице "Прямая линия с ректором АГУ" в соцсети "ВКонтакте".

В соцсетях появились фотографии трех приказов об отчислении. Студента I курса факультета педагогического образования, искусства, сервиса и культуры (специальность "Дополнительное образование в области театрального искусства") Александра Мочалова; студентки II курса биологического факультета (специальность "Почвоведение") Виолетты Емельяненко и студентки магистратуры факультета социальных коммуникаций (специальность "Политология") Веры Иноземцевой.

В правилах внутреннего распорядка АГУ, опубликованных на сайте университета, действительно указаны пункты, запрещающие студентам нарушать законодательство России. Но в то же время, из документа следует, что у студентов есть право на свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и убеждений.

Декан биологического факультета Астраханского государственного университета (АГУ) Елена Кондратенко 29 января обратилась к студентам "в связи с чрезвычайной ситуацией". "Сейчас готовится приказ об отчислении Емельяненко Виолетты, студентки II курса, специальности "Почвоведение" нашего факультета. Она участвовала 23 января в несанкционированном митинге в поддержку Навального. Ее участие с плакатом было зафиксировано, рассматривается это деяние как административное правонарушение, и по правилам внутреннего распорядка нашего университета мы должны ее отчислить", – приведены слова Кондратенко на кадрах видеоролика, опубликованного вечером 29 января на странице группы "Биологический факультет АГУ" в соцсети "ВКонтакте".

Декан факультета призвала студентов отказаться от участия акций в поддержку Навального, проведение которых анонсировано на 31 января. "Я вас всех убедительно прошу: никуда не ходите. Те организаторы, которые всё это затевают, которые будоражат молодежь, которые отвлекают ее от учебы, от нормальной жизни, всегда останутся безнаказанными и в тени. А кто пострадает? Кто пострадает за нарушение закона, за участие в несанкционированных митингах? Пострадают не знающие этот закон молодые люди и несовершеннолетние, и студенты", – заявила Кондратенко.

Она напомнила об ответственности за участие в несогласованной акции. "Последствия этого участия обязательно будут, и последствия жесткие, которые диктует нам закон", – отметила декан факультета.

Студентка назвала необоснованными действия руководства университета

Новость о том, что она отчислена стала для активистки Веры Иноземцевой неожиданностью. Об этом она рассказала сама.

29 января у Иноземцевой состоялась "профилактическая беседа" посредством видеосвязи через программу Zoom с представителями АГУ, рассказала активистка. "Меня приглашали явиться в вуз, но мне сейчас страшно выходить из дома, поэтому я попросила, чтобы встречу провели в Zoom. В итоге они согласились, мы в Zoom созвонились с ними, поговорили", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вера Иноземцева была дважды задержана после шествия в поддержку Алексея Навального 23 января. Активистка назвала задержание неправомерным, а также пожаловалась, что опасается после этого выходить из дома.

Студентка заявила о намерении обжаловать отчисление из университета. "Разговор этот был очень странный, непонятный. <…> Я сказала, что если меня будут отчислять, я это, конечно, тоже буду обжаловать. А они сказали "Это ваше право". А вечером, почти в полночь мои знакомые, которые вообще даже не учатся в АГУ, стали скидывать мне фотку приказа о моем отчислении. Фото приказа скинули в какие-то паблики. Ну, классно! Другие люди узнали об этом раньше, чем я. Я, видимо, из пабликов должна была узнать об этом. Почему-то официально меня уведомить нельзя было. Не знаю, почему", – возмутилась девушка.

Она отметила, что сообщила сотрудникам университета, что не согласна с решением Кировского суда о штрафе. "Тем более странно, что я учусь на политологии, а политолог должен же следить за политическими событиями. А получается, что не должен", – сказала активистка.

Иноземцева раскритиковала действия руководства учебного заведения. "Я считаю действия тех, кто подписывал этот приказ, а там все фамилии есть, абсолютно незаконными и нарушающими мои права. Я планирую сейчас в первую очередь разобраться с судом по административному делу. А в дальнейшем собираюсь обжаловать [и отчисление], скорее всего – в суде. Я с этим никогда не сталкивалась, до конца процедуру не знаю, мне надо будет проконсультироваться ", – заявила она.

Виолетта Емельяненко, которая по опубликованным в соцсетях фотографиям приказам также была отчислена из вуза, отказалась давать комментарий. "Я пока не готова комментировать эту ситуацию", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она уточнила, что приказ об отчислении ей лично пока никто не вручил.

Связаться с Александром Мочаловым корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.

Сотрудники исторического факультета АГУ обзванивают студентов с вопросом об их участии в анонсированный на 31 января акции в поддержку Навального, рассказала на условиях анонимности одна из студенток университета. "Говорят, что планируются несанкционированные мероприятия, за участие в которых троих человек уже отчислили и прямо спрашивают, планируете ли вы принимать участие в митингах. Я говорю: "Не знаю, но по Конституции мы имеем право мирно собираться". Мне на это ответили, что говорить мы будем не по Конституции, а по КоАП, где есть за это штраф, и это грозит отчислением", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментарием руководства АГУ относительно информации об отчислении студентов университета "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Аналитики перечислили причины участия астраханской молодежи в акции протеста", "Участник акции за Навального в Астрахани озвучил подробности избиения после задержания", "Два человека были задержаны на акции в поддержку Навального в Астрахани".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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