22 января 2021, 23:31

Волгоградская сторонница Навального арестована на семь суток

Суд Центрального района Волгограда арестовал на семь суток активистку местного штаба Навального Марию Худоярову по делу о подготовке несогласованного публичного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Позже суд назначил Кочергину семь суток административного ареста.

Сторонники Алексея Навального в регионах юга России решили провести шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Были задержаны оппозиционеры в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а ставропольских и дагестанских активистов полицейские предупредили о наказании за несогласованные акции.

Суд признал Марию Худоярову виновной в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активистки Сергей Куницкий.

«Марию обвиняют в подготовке и агитации незаконного публичного мероприятия. Согласно материалам дела, она пыталась изготовить баннер непонятного содержания. Некая гражданка, сотрудница копицентра, дала объяснения, что к ней обратилась Худоярова Мария с требованием изготовить баннер. Согласно ее объяснениям, она сказала, что не имеет такого права и не изготовила его. Мы ее в глаза не видели, не знаем, есть она вообще или нет», - рассказал адвокат.

Куницкий будет обжаловать постановление об аресте Худояровой.

"Попытка изготовления (баннера) никак не квалифицируется как действие по организации публичного мероприятия. Как действие по организации судья квалифицировал размещение Марией в мессенджере сообщения о том, что нужно собрать не 50 человек, а 200. Никаких сведений о том, где собрать и к чему это относится, нет. Мария полностью отрицала свою вину: говорила, что являлась менеджером правозащитной организации и осуществляла действия в рамках своих служебных полномочий", - добавил он.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 22 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат Михаил Беньяш задержан по делу об организации митинга", "Силовики задержали координатора ростовского штаба Навального в хостеле", "Сторонники Навального на юге России анонсировали акции вопреки давлению силовиков".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Арестованы сотрудницы ростовского штаба Навального

    Суды в Ростове-на-Дону назначили координатору ростовского штаба Навального Ксении Середкиной 3 суток административного ареста, а сотруднице штаба Валерии Дзбоевой - 10 суток. Ростовские активисты сообщили о задержании еще одного сторонника Навального Вадима Кобзева.

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