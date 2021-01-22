Координатор волгоградского штаба Навального арестован на семь суток

22 января 2021, 19:39

Суд признал главу волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина виновным в призывах к проведению несогласованного митинга и назначил ему семь суток административного ареста.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Кочегиным заинтересовался областной военкомат, где считают, что активист уклоняется от призыва.

Суд по делу Кочегина уже состоялся, сообщил его адвокат Федор Куницкий. "Он признан виновным в призывах к организации митинга в соцсетях. Наказание – семь суток ареста. Отбывать наказание Евгений Кочегин будет в спецприемнике для лиц, подвергнутых административному аресту, на улице Краснополянской. Срок исчисляется с 15 часов сегодняшнего дня. Чувствует он себя нормально, держался бодро. В рамках десятисуточного срока будем обжаловать решение в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда", - рассказал Куницкий.

Адвокат отметил, что в Центральном райсуде Волгограда началось и судебное заседание по делу активистки штаба Марии Худояровой.

Сторонники Навального в регионах юга России решили провести шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Сегодня силовики задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву. Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко арестована на 10 суток. Кубанского адвоката Михаила Беньяша задержали по делу об организации несогласованного митинга. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных сторонников Алексея Навального, которых адвокат пообещал защищать. О визите сотрудников полиции сообщили также кубанские активисты Яна Антонова, Виталий Немцев и депутат Ейского районного совета Александр Коровайный.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" приведены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".