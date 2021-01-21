21 января 2021, 12:45

Срыв строительства жилья для детей-сирот в Знаменске обернулся уголовным делом

Трехэтажный жилой дом для детей-сирот в Знаменске не был достроен в установленные сроки, а должностные лица не предприняли мер, чтобы исправить эту ситуацию, заявили следоваетли, возбудив дело о халатности.

По версии следствия, в 2018 году управление капитального строительства Астраханской области заключило с коммерческой организацией контракт на строительство 24-квартирного дома для детей-сирот в Знаменске стоимостью более 24 млн рублей. Объект застройщик должен был сдать не позднее ноября 2019 года. Но дом так и не был достроен, а должностные лица регионального управления капитального строительства, министерств строительства и ЖКХ и социального развития и труда не продлили контракт и не расторгли его. "Это привело к неосвоению выделенных бюджетных средств в 2019 и в 2020 годах, а также нарушению прав и законных интересов детей-сирот", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По факту срыва строительства жилья для детей-сирот следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2019 года житель Астраханской области Николай Соколов провел одиночный пикет у здания администрации губернатора, на котором потребовал предоставить жилье стоящим в очереди детям-сиротам. Соколов заявил, что сам как сирота стоит в очереди на получение жилья: в 2016 году он был в ней десятым, а в 2019 году стал восьмым. По его словам, некоторые сироты не могут получить жилье в течение десяти лет.

Примечание:

"Многолетние судебные тяжбы показали отношение властей Новочеркасска к обеспечению сирот жильем", "Прокуратура признала аварийным дом для детей-сирот в Калмыкии", "Застройщик в Новочеркасске обвинен в хищении при строительстве жилья для сирот".

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