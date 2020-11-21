21 ноября 2020, 15:02

Прокуратура признала аварийным дом для детей-сирот в Калмыкии

Построенный в конце 2013 года по госпрограмме для детей-сирот дом в городе Лагань в Калмыкии после проверки прокуратуры признан аварийным и непригодным для проживания. Ведомство усмотрело в действиях директора "Домостроительного комбината" халатность и крупное мошенничество.

Ведомство проверило одноэтажный четырехквартирный дом для детей-сирот в Лагани после публикаций в местных СМИ о том, что в здании набухли полы, стены покрыты глубокими трещинами, двери просели и покосились. "Прокурорской проверкой установлено, что дом не отвечает требованиям, предъявленным к жилым помещениям, является непригодным для проживания, так как находится в аварийном состоянии, ремонту или реконструкции не подлежит", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

По данным ведомства, жилье до сих пор не приватизировано и находится на правах социального найма, хотя сроки подошли еще в 2018 году.

"Согласно заключению экспертов, аварийное состояние дома является следствием дефектов и деформаций конструкций здания, свидетельствующих о несоблюдении подрядчиком при строительстве требований градостроительного, санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов", - цитирует пресс-службу прокуратуры Калмыкии ТАСС.

Дом был принят комиссией и сдан в эксплуатацию в конце 2013 года. Контракт на его строительство был заключен между министерством по земельным и имущественным отношениям республики и казенным предприятием региона "Домостроительный комбинат". В состав комиссии, которая принимала дом, вошли представители министерства, стройконтроля и других ведомств. Прокуратура усмотрела в действиях застройщика халатность и крупное мошенничество и направила материалы проверки в следственный орган, добавили в пресс-службе ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте бывший министр по строительству в Калмыкии и собственник компании-подрядчика были задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот. По версии следствия, стоимость жилья была завышена чиновниками Минстроя Калмыкии уже при подготовке проектной документации. В свою очередь подрядчик, по данным правоохранителей, исказил данные в актах приемки стоимости работ. Коллеги и друзья застройщика вступились за него. По их словам, он не мог участвовать в ценообразовании, а строительная компания не только соблюла все условия контракта, но и выполнила работы, не предусмотренные сметой.

Примечание:

"Следком начал проверку информации о нарушении прав детей в элистинском интернате", "Министр и подрядчик задержаны по делу о жилье для сирот в Калмыкии", "Министр и вице-премьер уволены в Калмыкии за нарушения при строительстве жилья сиротам".

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