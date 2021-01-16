Армянской стороне переданы тела двух военнослужащих

16 января 2021, 16:40

Азербайджанская сторона передала Армении тела двух армянских военнослужащих, погибших в зоне конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября карабахские спасатели отчитались о 1230 найденных в зоне конфликта телах погибших.

Боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Азербайджанская сторона передала тела двух армянских военнослужащих, погибших во время войны в Мартуни и Талише, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

"На сегодняшний день всего обнаружены тела 1232 погибших военнослужащих", - отметил Тадевосян, добавив, что поисковые работы продолжаются.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе размещена на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".