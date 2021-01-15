Снегопад в аэропорту. Кадр видео mymsk.online https://yandex.ru/efir?stream_id=4f244986c691045f93d9c0b7c047a08a

15 января 2021, 12:59

Снегопад привел к задержке рейсов в ростовском аэропорту

Вылет не менее 10 рейсов задержан в ростовском аэропорту "Платов" в связи с сильным снегопадом.

Аэропорт "Платов" был закрыт сегодня для расчистки от снега, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники", - цитирует представителя аэропорта "Интерфакс".

В связи с погодными условиями задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет. Один рейс ушел на запасной аэродром в Волгоград, проинформировали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 12.40 мск, задержан вылет 10 рейсов - в Гюмри, Калугу, Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Минводы, Астрахань, Сочи. Отложено также время прибытия трех рейсов - из Новосибирска, Волгограда, Москвы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и ночью в Ростове-на-Дону будет идти снег при температуре воздуха -2 градуса, скорость составит от 2 до 3 метров в секунду. Ночью ожидается снег при температуре -1, ветер усилится до 7 метров в секунду. 16 января осадков не ожидается, температура понизится до -7, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Восемь авиарейсов задержаны из-за снегопада в Краснодаре", "Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за ледяного дождя", "Движение транспорта ограничено на трех трассах Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 января 2021, 14:13

15 января 2021, 13:38

15 января 2021, 12:28

15 января 2021, 11:45

15 января 2021, 11:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи