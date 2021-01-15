Снегопад привел к задержке рейсов в ростовском аэропорту

15 января 2021, 12:59

Вылет не менее 10 рейсов задержан в ростовском аэропорту "Платов" в связи с сильным снегопадом.

Аэропорт "Платов" был закрыт сегодня для расчистки от снега, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Из-за сложных погодных условий все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На расчистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона работают 13 единиц техники", - цитирует представителя аэропорта "Интерфакс".

В связи с погодными условиями задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет. Один рейс ушел на запасной аэродром в Волгоград, проинформировали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 12.40 мск, задержан вылет 10 рейсов - в Гюмри, Калугу, Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Минводы, Астрахань, Сочи. Отложено также время прибытия трех рейсов - из Новосибирска, Волгограда, Москвы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и ночью в Ростове-на-Дону будет идти снег при температуре воздуха -2 градуса, скорость составит от 2 до 3 метров в секунду. Ночью ожидается снег при температуре -1, ветер усилится до 7 метров в секунду. 16 января осадков не ожидается, температура понизится до -7, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.