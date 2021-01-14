Более 200 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

14 января 2021, 08:31

Миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах очередную группу из 214 беженцев, общее число вернувшихся в регион жителей достигло 49 054 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России рапортовало о том, что к 12 января число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке миротворцев достигло 48 840, в том числе 146 за последние сутки.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

За последние сутки миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах 214 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года общее число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев достигло 49 054 человек, данные приведены на 13 января, сообщило Минобороны России на своем сайте.

За время выполнения миротворческой миссии в регионе, саперы обезвредили 23 404 боеприпаса, 525,1 гектара территории, 197,8 километра дорог, 750 домостроений, в том числе 24 соцобъекта, отметило ведомство.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осенней эскалации карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"