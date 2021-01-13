Более 140 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

13 января 2021, 02:53

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 146 беженцев. Всего в свои дома после окончания боев в Нагорном Карабахе вернулись 48 840 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 48 694 человека.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев, указал 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян. По его словам, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев.

За сутки из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских военных прибыли 146 беженцев, сообщило 12 января Минобороны России на своем сайте.

Всего после окончания военных действий в Нагорном Карабахе в свои дома вернулись 48 840 беженцев, сказано в сообщении военного ведомства.

Напомним, полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.