Массовое отравление заставило жителей Буйнакска перейти на использование бутилированной воды

13 января 2021, 23:03

Число отравившихся в Буйнакске, по данным Роспотребнадзора, превысило 70 человек. Местные жители рассказали, что переходят на бутилированную воду и устанавливают фильтры. Ответственность за происшествие должны нести и санврачи, считают в организации "Монитор пациента".

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. После вспышки кишечной инфекции был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Следователи занялись проверкой работы водопроводных сетей. Администрация города и рекомендовала жителям три дня не пользоваться водой из-под крана. Детские сады Буйнакска временно закрыты после массового отравления. Причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода, сообщил Роспотребнадзор Дагестана.

Жители Буйнакска переходят на бутилированную воду

Жители Буйнакска, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", заявили, что после массового отравления отказались от употребления водопроводной воды и перешли на бутилированную.

"Моя восьмилетняя дочь тоже отравилась, но ее не госпитализировали, так как она все переносит в лёгкой форме. Ее одноклассник в больнице. Дома у нас кроме неё никто не отравился, у меня ещё двое детей, но ни у кого нет признаков отравления. Воду для питья, приготовления еды мы сейчас покупаем. Соседка говорила, что кто-то вроде бы на машинах, какие-то люди начали воду привозить, но я не стала рисковать", - рассказала жительница Эльмира Магомедова, проживающая на улице Тургенева.

"Сначала, когда пошла информация о том, что мандаринами отравились дети, я все фрукты, которые были дома, выбросила. Воду кипятим, для питья используем купленную воду. У меня четверо детей, никто из них не отравился, но я перестраховалась. Воду нам подают по часам, она вкусная, не могу сказать, что в нашем районе она была плохого качества, в нашем районе она и не хлорированная" - рассказала жительница района "Приреченск" в Буйнакске, предпринимательница Барият Мурзаева.

Сотрудник завода "Авиаагрегат" Магомед Гаджиев рассказал, что он и его родственники купили бутилированную воду для использования в быту, а также купили усиленные фильтры для воды. "Жена дома фрукты начала мыть содовым раствором. Она где-то вычитала, что это помогает. У нас дети взрослые, но есть маленькая внучка. У нас соседские дети отравились, конечно, это не может не испугать. За ребёнка сильно переживаем. Мы сразу запаслись, купили воду. Сегодня сын привёз и многоступенчатый фильтр для воды, установили дома на всякий случай", - сообщил мужчина.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения жителей Буйнакска.

В соцсетях жители Буйнакска жалуется, что их дети отравились водой, некоторые пользователи призывают за детсадами закрыть и школы.

"Сын утром, как встал, ничего не ел и не пил кроме воды, минут 20 спустя начались боли в животе, головная боль, рвота, высокая температура, диарея... Не пейте сырую воду из-под крана, пейте кипяченую!!! Дай Аллах всем здоровья", - пишет nuri.1993 в Instagram-паблике tut.buynaksk, насчитывающем 106 тысяч подписчиков, под постом, в котором администрация города просит не распространять фейковую информацию об отравлении водой. Этот пост за сутки собрал 517 отметок "Нравится" и 97 комментариев. Не знаю, фейк или не фейк... но племянники болеют -рвота, понос, температура", - отмечает ibragimova535. "И у меня ребёнок", - отвечает bagua_1.

"Моя старшая вчера начала жаловаться на боль в животе и понос. Сразу начала "стопдиар" давать. Сегодня младшая сказала, что жидкий стул у неё", - пишет ymma2011. "Я тоже перенесла это, вчера было ужасно плохо, сделала укол, сегодня уже намного легче", - делится l_luchik_l. "У меня вся семья болеет. Если это фейк, тогда от чего", - задается вопросом patimat_mysaeva_.

"Надо все-таки кипятить воду и давать деткам в школу,, и самим пить", - высказывается sakinat3785.

"Почему школы не закрывают, там в школах не дети разве", - интересуется djama_iz под другим постом в том же паблике, который за восемь часов собрал 5755 просмотров и 53 комментария. "В школах дети не учатся, что ли? Почему не делаете карантин?" - спрашивает asiashoshaeva под сегодняшним постом на странице администрации Буйнакска в Instagram.

Число отравившихся, по данным Роспотребнадзора, превысило 70

В сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора о причинах отравления говорится о 71 случае заболевания кишечной инфекцией, из которых 61 - приходится на детей до 17 лет. Госпитализировано 55 человек, из них 45 детей, сообщило ведомство.

Все отравившиеся - жители разных районов Буйнакска, сообщил, в свою очередь, корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации города. По его словам, среди отравившихся нет людей в тяжёлом состоянии.

Другой чиновник из мэрии Буйнакска пояснил корреспонденту "Кавказского узла", почему заболевших среди взрослых было значительно меньше. "Взрослые тоже есть, но их мало. Они быстро [выздоравливают, в больнице] получают помощь и уходят [домой]", - рассказал представитель мэрии.

В связи с массовым отравлением в Буйнакске возбуждено уголовное дело по статье 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В рамках возбужденного дела никто пока не привлечен в качестве обвиняемого, круг виновных лиц устанавливается, отметил он.

"В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяты образцы воды для последующего экспертного исследования", - говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

"Буйнакскводоканал" в связи с массовым отравлением питьевой водой начал гиперхлорирование водопроводных сетей, чтобы ликвидировать очаг инфекции, сообщил глава города Исламудин Нургудаев. Мэр призвал жителей города воздержаться от использования водопроводной воды. По его словам, подвоз питьевой воды будет организован во все районы города, а также во все социальные объекты.

"Монитор пациента" пояснил порядок проверки качества воды

Установить виновных в отравлении жителей Буйнакска достаточно легко, считает представитель правозащитной организации "Монитор пациента" Сулейман Сулейманов. По его словам, инспекторы Роспотребнадзора с установленной периодичностью должны проверять качество воды.

"Инспекторы должны периодически проверять качество воды и фиксировать [показатели]", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации.

При обнаружении опасного повышения уровня бактериального фона инспектор должен доложить в региональное отделение Роспотребнадзора, и, если результатов этого периодичного мониторинга нет, то это упущение инспектора Роспотребнадзора, считает Сулейманов. "Если они зафиксировали повышение опасного бактериального фона, это должно быть отражено в бумагах. Соответственно по этим бумагам можно было бы установить, есть нарушение со стороны водоснабжающей организации или нет", - отметил он.

По словам Сулейманова, если нарушение установлено, Роспотребнадзор должен известить водоснабжающую организацию, чтобы прекратить подачу воды, установить причины возникшей ситуации. "Роспотребнадзор должен передать эти сведения, как непосредственно водоснабжающей организации, так и в надзорные органы",- отметил Сулейманов.

Водоснабжающая организация в таком случае должна прекратить подачу воды и наладить подвоз чистой воды. "Роспотребнадзор должен направить этот материал и в прокуратуру, и в иные надзорные органы для принятия решения и установления и привлечения виновных к ответственности", - рассказал представитель правозащитной организации.