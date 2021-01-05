Христо Грозев рассказал о возможной причастности силовиков к смерти Куашева

05 января 2021, 22:05

Журналист Bellingcat Христо Грозев сообщил сегодня, что проверяет предполагаемых отравителей Алексея Навального на причастность к смерти правозащитника из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева.

Как писал "Кавказский узел", из опубликованных в декабре 2020 года Христо Грозевым материалов следует, что силовики, названные в журналистском расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального, посещали Кабардино-Балкарию и Дагестан, когда там умерли правозащитник Тимур Куашев и активист движения "Садвал" Руслан Магомедрагимов.

В августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков — все они были названы поименно. Один из авторов расследования, журналист Bellingcat Христо Грозев, сообщил, что причастные к отравлению Навального силовики летали в Грозный и Владикавказ. Он предположил, что спецгруппа охотилась не только на Навального и могла выполнять спецзадания на Северном Кавказе.

Сегодня в эфире «Дождя» Христо Грозев подтвердил, что Bellingcat занимается расследованием возможной причастности силовиков-«отравителей» к смерти журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева в 2014 году, лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева в 2019 году и отравлению политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году.

«Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования. Но я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен. […] Поэтому, не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить. Но эти совпадения — одни из тех, которые мы расследуем очень подробно», - заявил Христо Грозев.

По его словам, «уже формируется картина, что у этих отравителей точно была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за (правозащитниками и журналистами) и, возможно, убивали правозащитников и журналистов там». «Поэтому один из примеров, который вы дали (про смерть Тимура Куашева – прим. «Кавказского узла»), совпадает с этой картиной, которую мы наблюдаем», - пояснил Грозев.

Согласно материалам Грозева, один из силовиков был в Нальчике 2014 году в те же дни, когда там умер Тимур Куашев.

Напомним, Тимур Куашев пропал вечером 31 июля 2014 года, оставив дома документы и телефон. Его тело нашли на следующий день в пригороде Нальчика. На теле был обнаружен след от инъекции, но следствие утверждало, что 26-летний журналист умер не от отравления, а от острой коронарной недостаточности. В июне 2016 года стало известно, что следствие закрыло дело. Семья Куашевых не согласилась с выводами следствия и обратилась с жалобой в ЕСПЧ. В сентябре 2019 года расследование по делу о смерти Тимура Куашева было окончательно прекращено с формулировкой "за отсутствием события преступления". На вечере памяти в 32-й день рождения Куашева в декабре 2019 году его знакомые раскритиковали следствие за нераскрытое преступление.